Kalifiye eleman eksikliği tam kapasite çalışmayı engelliyor

Barış SEDEF

Reel sektördeki kalifiye eleman sıkıntısı kapasite kullanımını da etkilemeye başladı. İstanbul Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ömeroğlu, birçok firmanın yüzde 20 personel eksiği ile çalıştığını, bunun da tam kapasite çalışmayı engellediğini kaydederek, “personel sorunu yüzünden fabrikalarımız yüzde 20 daha düşük kapasite ile çalışıyor” dedi.

İSİFED Olağan Genel Kurul toplantısında konuşan Muammer Ömeroğlu, iş başvurusu alanında bir mühendis için 300 ila 400 kişinin müracaat ettiğine işaret ederek, “Aileler çocuklarının masa başında iyi bir işte olmasını istiyor. Ancak sahada kaynakçısından CNC ustasına kadar eleman bulmakta zorlanıyoruz. Herkes çocuğunun antrenör olmasını istiyor, sahada futbolcu yok. Esenyurt özelinde konuşursak, 10 binden fazla elemana ihtiyaç var, vasıfsız elemana bile razıyız. Gelen personeli biz yetiştiririz” açıklamasında bulundu.

Şu anda birçok firmanın yüzde 10 ila 20 arasında eksik personelle çalıştığını belirten ve bu durumun üretim kapasitelerine de yansıdığına dikkat çeken Ömeroğlu, “Bu sorunun önüne geçmek adına mesleki eğitime verilen teşvikleri artırmamız gerekiyor. Aksi halde reel sektörün personel bulma sorunu daha fazla büyüyecek” dedi.

Hammadde maliyetlerinin artış gösterdiğine işaret eden Ömeroğlu, kağıt ve MDF’ye ciddi oranlarda zam geldiğini dikkat çekti. Ömeroğlu, “Hemen hemen her hafta zamla karşılaşıyoruz. Müşterilerimize 1 haftalık ürün özelinde bile fiyat vermekte zorlanıyoruz” diye konuştu.

“Bu ortamda asgari ücrete yüzde 40 artış bile yeterli olmaz”

Beylikdüzü İş insanları Derneği Başkanı Adnan Şahin, Kıraç bölgesi dahil olmak üzere birçok firmanın yüksek maaşlarla eleman aradığını belirten afişlerin yer aldığına belirterek, “Birçok sanayici çalışanlarına asgari ücretin üzerinde maaşlar veriyor. Bu kapsamda ücret rayici kendiliğinden oluşmaya başlıyor. Şu şartlarda bile asgari ücrete yapılması planlanan yüzde 30 ila 40 arasındaki zamlar çalışan için yeterli olmayabilir” dedi.

Şahin bazı Avrupa ülkelerinde öğrencinin eğilimine göre meslek sınıflandırılması yapıldığını işaret ederek, şöyle dedi: “Türkiye’de de bu tarz modellemeler yapılmalı ve reel sektörün ihtiyaçlarına yönelik personeller yetiştirilmeli. Ayrıca meslek liselerinde de öğrencinin seçtiği bölümü özümsemesine yönelik farkındalık çalışmaları da yapmalıyız.”