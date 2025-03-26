Kaliteli baklavanın 4 işareti hangisi? Fiyat aralığına dikkat!

30 Mart Pazar günü başlayacak Ramazan Bayramı'nda, pek çok kişiyi aynı masada buluşturacak sofralarda birbirinden leziz tatlar yer alacak. Baklava ise her bayram olduğu gibi yine pek çok evin bayram menüsünde olmazsa olmazlar arasında bulunuyor...

Kilosu 1200-1400 arasında

Kullanılan malzemenin içeriği doğrultusunda baklava fiyatlarının değiştiğini belirten Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, bu yıl yüzde yüz tereyağlı baklavanın kilosunun 1200-1400 lira arasında değiştiğini açıkladı. Bütçesine göre fazla gelen bu miktarı satın alamayacak tüketicilere ise fiyatı 400 liranın altındaki baklavalardan uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. Gereğinden ucuz fiyatla satışa sunulan baklavalar konusunda Yıldırım, "Sağlıksız şekilde yapılan ürünlerde yer fıstığını gıda boyası ile boyadıklarını, şeker yerine mısır unu kullandıklarını görüyoruz. Özellikle zincir marketlerde satılan baklavalar" dedi.

Baklava seçerken dikkat!

Yıldırım, lezzetli ve kaliteli baklava seçiminde dikkat edilmesi gereken 4 kriterden bahsetti. Gizay Çelik'in haberinde yer alan ve Yıldırım'ın verdiği bilgiye göre, "Baklavada altın sarısı ve parlak bir görünüm, az şerbet, kabarık katlar, tereyağı ve fıstık kokusu ile damağa hitap eden kıvamı olmalı. Çatal ile alındığında şerbet damlamamalı."

Yıldırım, kilosu 200-300 lira arasında değişen şekerparenin de bayram sofraları için güzel bir diğer seçenek olduğunu belirtti.