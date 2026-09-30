Kalkınma ajanslarından 2,8 milyar liralık hamle: 81 ili kapsıyor

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Kalkınma ajansları, 2025'te mali, teknik ve yenilikçi destek mekanizmaları ile tematik bölgesel kalkınma programları kapsamında toplam 1155 projeye yaklaşık 2,8 milyar liralık destek verdi.

Kalkınma Ajansları Sürdürülebilirlik Raporu'na göre destekler; yeşil dönüşüm, sosyal kapsayıcılık, kaynak verimliliği, üretim kapasitesinin geliştirilmesi, istihdam ve bölgesel dayanıklılık gibi alanlarda yoğunlaştı.

SoGreen'e 1234 başvuru

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen ve yaklaşık 400 milyon dolar bütçeye sahip Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi de 2025'te uygulamaya alındı.

81 ili kapsayan projeyle başta kadınlar ve gençler olmak üzere kırılgan gruplara yeşil geçim kaynakları oluşturulması ve KOBİ'lerin yeşil dönüşüme uyumunun desteklenmesi hedefleniyor.

Yıl içinde 15 kalkınma ajansının yürüttüğü hızlandırma programlarına 1234 başvuru yapılırken başarılı projeler için 49,8 milyon liralık ajans desteği öngörüldü.

Yeni hedef 2040 vizyonu

Gelecek dönemde kalkınma ajanslarının yalnızca projelere finansman sağlayan kurumlar olmaktan çıkarak bölgelerin yeşil, dijital, kapsayıcı ve dirençli dönüşümünde daha etkin rol üstlenmesi bekleniyor.

Yeşil dönüşümün bölgesel kalkınmanın merkezine alınması, afetlere karşı dayanıklılığın artırılması, sosyal kapsayıcılık programlarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir yatırım kapasitesinin geliştirilmesi yeni dönemin öncelikleri arasında yer alıyor.