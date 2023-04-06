Kalkınma ve Yatırım Bankası’na iklim kredisi

Kalkınma ve Yatırım Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ikrazı ile iklim finansmanı için Alman Kalkınma Bankası KfW'dan 100 milyon Euro kredi ve Alman Hükümeti tarafından karşılanan 10 milyon Euro hibe finansmanı sağladı.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, ilgili anlaşmaların imzalandığı ifade edildi.

Türkiye’nin kalkınmasında, yenilenebilir enerji başta olmak üzere iklim değişikliğiyle mücadelenin önemine dikkat çeken Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop,

“Ülkemizin de imzacısı olduğu Paris İklim Anlaşması kapsamında net karbon sıfır hedefi için sorumluluk alıyoruz. Yenilenebilir enerji alanında yaklaşık 4 bin MW kurulu güce sahip 300’e yakın enerji projesine finansman sağladık. Portföyümüzün yaklaşık yarısı yenilenebilir enerjiden, yüzde 79’u ise sürdürülebilirlik temalı kredilerden oluşuyor.

Gerek finansal gerekse de iş süreçlerimizdeki aksiyonlarımızla 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacının 15’ine doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlıyoruz. KfW’dan Hazine ve Maliye Bakanlığı ikrazı ile Bankamıza sağlanan 100 milyon Avroluk İklim Finansman Kredisini ve ek olarak Alman Hükümeti tarafından karşılanan 10 milyon Avroluk hibeyi yatırımcılarla buluşturarak ülkemizin yeşil geleceğine katkı sağlayacağımız için gururluyuz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.