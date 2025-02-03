Kalkınma Yolu Projesi ile 'yeni İpek Yolu' inşa ediliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ocak 2025 Dış Ticaret Rakamları Basın Açıklaması programında yaptığı konuşmada, ekonomik büyümenin temel taşlarından birinin güçlü ulaşım altyapısı olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, ulaşımın ticaretin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, Türkiye’nin ulaşım ve haberleşme altyapısına son 23 yılda yaklaşık 282 milyar dolar yatırım yapıldığını ifade etti.

Özellikle Kalkınma Yolu Projesi’nin önemine değinen Uraloğlu, bu proje ile Türkiye’nin ekonomik ve jeopolitik statüsünün daha da güçleneceğini belirtti.

Çin, Doğu Asya ve Hindistan’dan gelen yüklerin Basra Körfezi üzerinden Avrupa’ya taşınmasını sağlayacak olan Kalkınma Yolu kapsamında 2 bin 92 kilometre demiryolu için 727 kilometre yeni hat, 1.923 kilometre karayolu içinse 331 kilometre yeni otoyol yatırımı planlandığını açıkladı.

Bu kapsamda 20 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü belirten Uraloğlu, "Yeni İpek Yolu olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi ile ülkemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü daha da güçlendireceğiz" dedi.

Türkiye, küresel ekonomide üst sıraları hedefliyor

Türkiye’nin AK Parti hükümetleri döneminde yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüme ile dünya ortalamasının üzerinde bir ekonomik performans sergilediğini vurgulayan Uraloğlu, 2002 yılında kişi başına düşen milli gelirin 3.500 dolar seviyesinde olduğunu, 2024 itibarıyla ise 15 bin doları aştığını belirtti.

2028 yılına kadar bu rakamın 20 bin doların üzerine çıkmasını hedeflediklerini ifade eden Uraloğlu, 2053 yılına kadar Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı amaçladıklarını söyledi.

Uraloğlu, Türkiye’nin dünya ticaretinde söz sahibi bir ülke olabilmesi için ulaşım altyapısına yapılan yatırımların kritik önemde olduğunu vurguladı.

Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale Köprüleri gibi projelerle Türkiye’nin ulaşım ağını güçlendirdiklerini kaydeden Uraloğlu, “Bir bölgeye ne kadar güvenli ve hızlı ulaşım sağlarsanız, o bölgedeki sanayi o kadar gelişir, ülke kalkınır, ekonomi büyür ve istihdam artar” dedi.

Trabzon, Doğu Karadeniz’in ihracat lideri

Konuşmasında ihracata da değinen Uraloğlu, 2024 yılında Türkiye genelinde 31 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini ve 54 ilde ihracatın arttığını belirtti.

Trabzon’un 1,3 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 19. ili olduğunu açıklayan Uraloğlu, kentin aynı zamanda Doğu Karadeniz’de en fazla ihracat gerçekleştiren şehir olduğunu ifade etti.

Özellikle Trabzon’un fındık ihracatında büyük bir paya sahip olduğunu belirten Uraloğlu, 2024 yılında Türkiye’nin toplam 324 bin 438 tonluk fındık ihracatının yüzde 32’sini tek başına Trabzon’un gerçekleştirdiğini ve 836 milyon 599 bin dolarlık döviz girdisi sağladığını söyledi.

Ayrıca Trabzon’dan yapılan su ürünleri ihracatının da bir önceki yıla göre yüzde 21 artarak 145 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

Trabzon’a 153 milyar liralık ulaşım yatırımı

Bakan Uraloğlu, Trabzon’un ulaşım altyapısına büyük önem verdiklerini belirterek, şehirde toplam 153 milyar liralık yatırım yapıldığını açıkladı. 2002 yılında Trabzon’da 56 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 245 kilometreye çıkardıklarını belirten Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu sayesinde Sarp Sınır Kapısı’na kadar bölünmüş yollarla bağlandığını ifade etti.

Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana Tüneli’nin tamamlandığını belirten Uraloğlu, bu tünelin başta İran olmak üzere tüm Orta Doğu ülkelerinin Trabzon ve Karadeniz’e ulaşımını sağladığını söyledi.

Kanuni Bulvarı projesinde sona yaklaşıldığını ve Trabzon Güney Çevre Yolu’nun başlatıldığını ifade eden Uraloğlu, “Samsun-Trabzon-Sarp hızlı demiryolu projemiz ile Samsun’dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlayacağız” dedi.

Trabzon Havalimanı’nda çalışmalar sürüyor

Artan yolcu talebi doğrultusunda Trabzon’a yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Uraloğlu, dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binalarının açılışlarını 2024 yılında gerçekleştirdiklerini hatırlattı. İç hatlar terminali ve dış hatlar giden yolcu terminalindeki tadilatların da 2025 yılı itibarıyla tamamlanacağını duyurdu.

“Ulaşım yatırımları ile ihracatçılarımızın yanındayız”

TİM’in ihracatçılar için kritik bir kuruluş olduğuna değinen Uraloğlu, ihracatın genişlemeye devam ettiğini ve artık Türkiye’nin dört bir yanında ihracat kültürünün geliştiğini söyledi.

Bakanlık olarak ihracatçılara her zaman destek olacaklarını belirten Uraloğlu, “Hiç şüpheniz olmasın ki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak her daim yatırımlarımız ile ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.