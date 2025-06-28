Kalkınma Yolu ve Orta Koridor'un ekonomiye katkısı: Üretime 164 milyar dolar, istihdama 207 bin kişi

Hayati ARIGAN

hayati.arigan@dunya.com

Cumhurbaşkanı Recep Tay­yip Erdoğan, “Kalkınma Yolu'yla jeopolitik imkan­larımızı tüm bölgemizin fayda­lanacağı kapsamlı bir ekonomik avantaja dönüştüreceğiz" dedi. 70 ülkeden temsilcinin katıldığı Kü­resel Ulaştırma Koridorları Foru­mu’nda konuşan Erdoğan, "Kal­kınma Yolu'nun 10 yıllık projeksi­yonla üretime etkisinin 50 milyar doları aşacağı, istihdama etkisi­nin de yıllık ortalama 63 bin kişiyi bulması hesaplanıyor. Proje saye­sinde Irak'ın Faw Limanı'na gelen yüklerin, ülkemiz üzerinden Av­rupa'ya açılması bekleniyor” bil­gilerini paylaştı. Erdoğan, bölge­sel krizler sonrası Çin ve Avrupa arasındaki ticaretin ana akış hattı olması düşünülen Orta Koridor’a ilişkin de mesajlar verdi.

75 milyar dolar raylardan akacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Or­ta Koridor için projeleri haya­ta geçirdiğimizde 114 milyar do­larlık üretim etkisi ve yıllık or­talama 144 bin kişiye istihdam sağlanacağını öngörüyoruz. Orta Koridor'un demiryolu üzerinden ticaret hacmi potansiyeli 75 mil­yar dolar seviyesinde” ifadeleri­ni kullandı. Çin'den Avrupa'ya ka­dar uzanan ve 21 ülkeyi demiryo­lu ağıyla birbirine bağlayan Orta Koridor’un deniz yoluna kıyasla iki kat daha hızlı, hava yoluna gö­re ise yaklaşık dört kat daha eko­nomik taşıma imkanı sunduğunu belirten Erdoğan, Orta Koridor’u, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Kuşak ve Yol girişimi ile uyumlaştırma­ya yönelik çalışmaların Avrupa ve Asya'yı güvenli bir şekilde birbiri­ne bağlayacağını dile getirdi. Er­doğan, “Süveyş üzerinden yapılan taşımalar ortalama 35 gün, Ümit Burnu’ndan yapılan taşımalar yaklaşık 45 gün sürerken Orta Ko­ridor'da yatırımlarımız tamam­landığında bu süre 15 günün altına inecek” şeklinde konuştu. Cum­hurbaşkanı Erdoğan, barış ve hu­zurun tüm dünyaya egemen olma­sında insanlığın bir bütün olarak kalkınması gerektiğini belirterek, “İşte bu nedenle artık Türkiye'nin sadece jeopolitik konumundan değil jeostratejik güven adası ol­ma özelliğinden de söz ediyoruz” mesajları verdi.

Erdoğan, "İktidarlarımız döne­minde ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bu yatı­rımların 177 milyar dolarlık kısmı kara yollarına, 64 milyar doları de­mir yollarına, 25 milyar doları ha­va yollarına, 4 milyar doları deniz­ciliğe, 25 milyar doları ise haber­leşme altyapısına harcandı" dedi. Bu yatırımların üretime etkisinin ise 1 trilyon 65 milyar dolara teka­bül ettiğini vurgulayan Cumhur­başkanı, “6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol me­safemiz, 29 bin 742 kilometreye çıktı” ifadelerini kullandı. Erdo­ğan, bölgedeki gerilimlerin, Hür­müz Boğazı'nda, hava sahaların­da çıkan belirsizliklerin; güvenli ulaştırma güzergahlarının ne ka­dar kıymetli olduğunu ortaya çı­kardığını söyledi.