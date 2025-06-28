Kalkınma Yolu ve Orta Koridor'un ekonomiye katkısı: Üretime 164 milyar dolar, istihdama 207 bin kişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma Yolu'nun üretime 50 milyar dolarlık ilave fayda sağlayacağını açıkladı. Orta Koridor’un katkısının 114 milyar dolar olacağı belirtilirken, iki proje sayesinde istihdamda 200 binden fazla artış sağlanacağı kaydedildi.
Hayati ARIGAN
hayati.arigan@dunya.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kalkınma Yolu'yla jeopolitik imkanlarımızı tüm bölgemizin faydalanacağı kapsamlı bir ekonomik avantaja dönüştüreceğiz" dedi. 70 ülkeden temsilcinin katıldığı Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nda konuşan Erdoğan, "Kalkınma Yolu'nun 10 yıllık projeksiyonla üretime etkisinin 50 milyar doları aşacağı, istihdama etkisinin de yıllık ortalama 63 bin kişiyi bulması hesaplanıyor. Proje sayesinde Irak'ın Faw Limanı'na gelen yüklerin, ülkemiz üzerinden Avrupa'ya açılması bekleniyor” bilgilerini paylaştı. Erdoğan, bölgesel krizler sonrası Çin ve Avrupa arasındaki ticaretin ana akış hattı olması düşünülen Orta Koridor’a ilişkin de mesajlar verdi.
75 milyar dolar raylardan akacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Orta Koridor için projeleri hayata geçirdiğimizde 114 milyar dolarlık üretim etkisi ve yıllık ortalama 144 bin kişiye istihdam sağlanacağını öngörüyoruz. Orta Koridor'un demiryolu üzerinden ticaret hacmi potansiyeli 75 milyar dolar seviyesinde” ifadelerini kullandı. Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan ve 21 ülkeyi demiryolu ağıyla birbirine bağlayan Orta Koridor’un deniz yoluna kıyasla iki kat daha hızlı, hava yoluna göre ise yaklaşık dört kat daha ekonomik taşıma imkanı sunduğunu belirten Erdoğan, Orta Koridor’u, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Kuşak ve Yol girişimi ile uyumlaştırmaya yönelik çalışmaların Avrupa ve Asya'yı güvenli bir şekilde birbirine bağlayacağını dile getirdi. Erdoğan, “Süveyş üzerinden yapılan taşımalar ortalama 35 gün, Ümit Burnu’ndan yapılan taşımalar yaklaşık 45 gün sürerken Orta Koridor'da yatırımlarımız tamamlandığında bu süre 15 günün altına inecek” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış ve huzurun tüm dünyaya egemen olmasında insanlığın bir bütün olarak kalkınması gerektiğini belirterek, “İşte bu nedenle artık Türkiye'nin sadece jeopolitik konumundan değil jeostratejik güven adası olma özelliğinden de söz ediyoruz” mesajları verdi.
Erdoğan, "İktidarlarımız döneminde ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bu yatırımların 177 milyar dolarlık kısmı kara yollarına, 64 milyar doları demir yollarına, 25 milyar doları hava yollarına, 4 milyar doları denizciliğe, 25 milyar doları ise haberleşme altyapısına harcandı" dedi. Bu yatırımların üretime etkisinin ise 1 trilyon 65 milyar dolara tekabül ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, “6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafemiz, 29 bin 742 kilometreye çıktı” ifadelerini kullandı. Erdoğan, bölgedeki gerilimlerin, Hürmüz Boğazı'nda, hava sahalarında çıkan belirsizliklerin; güvenli ulaştırma güzergahlarının ne kadar kıymetli olduğunu ortaya çıkardığını söyledi.