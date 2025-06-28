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Kalkınma Yolu ve Orta Koridor'un ekonomiye katkısı: Üretime 164 milyar dolar, istihdama 207 bin kişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma Yolu'nun üretime 50 milyar dolarlık ilave fayda sağlayacağını açıkladı. Orta Koridor’un katkısının 114 milyar dolar olacağı belirtilirken, iki proje sayesinde istihdamda 200 binden fazla artış sağlanacağı kaydedildi.

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Kalkınma Yolu ve Orta Koridor'un ekonomiye katkısı: Üretime 164 milyar dolar, istihdama 207 bin kişi
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Hayati ARIGAN
hayati.arigan@dunya.com

Cumhurbaşkanı Recep Tay­yip Erdoğan, “Kalkınma Yolu'yla jeopolitik imkan­larımızı tüm bölgemizin fayda­lanacağı kapsamlı bir ekonomik avantaja dönüştüreceğiz" dedi. 70 ülkeden temsilcinin katıldığı Kü­resel Ulaştırma Koridorları Foru­mu’nda konuşan Erdoğan, "Kal­kınma Yolu'nun 10 yıllık projeksi­yonla üretime etkisinin 50 milyar doları aşacağı, istihdama etkisi­nin de yıllık ortalama 63 bin kişiyi bulması hesaplanıyor. Proje saye­sinde Irak'ın Faw Limanı'na gelen yüklerin, ülkemiz üzerinden Av­rupa'ya açılması bekleniyor” bil­gilerini paylaştı. Erdoğan, bölge­sel krizler sonrası Çin ve Avrupa arasındaki ticaretin ana akış hattı olması düşünülen Orta Koridor’a ilişkin de mesajlar verdi.

75 milyar dolar raylardan akacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Or­ta Koridor için projeleri haya­ta geçirdiğimizde 114 milyar do­larlık üretim etkisi ve yıllık or­talama 144 bin kişiye istihdam sağlanacağını öngörüyoruz. Orta Koridor'un demiryolu üzerinden ticaret hacmi potansiyeli 75 mil­yar dolar seviyesinde” ifadeleri­ni kullandı. Çin'den Avrupa'ya ka­dar uzanan ve 21 ülkeyi demiryo­lu ağıyla birbirine bağlayan Orta Koridor’un deniz yoluna kıyasla iki kat daha hızlı, hava yoluna gö­re ise yaklaşık dört kat daha eko­nomik taşıma imkanı sunduğunu belirten Erdoğan, Orta Koridor’u, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Kuşak ve Yol girişimi ile uyumlaştırma­ya yönelik çalışmaların Avrupa ve Asya'yı güvenli bir şekilde birbiri­ne bağlayacağını dile getirdi. Er­doğan, “Süveyş üzerinden yapılan taşımalar ortalama 35 gün, Ümit Burnu’ndan yapılan taşımalar yaklaşık 45 gün sürerken Orta Ko­ridor'da yatırımlarımız tamam­landığında bu süre 15 günün altına inecek” şeklinde konuştu. Cum­hurbaşkanı Erdoğan, barış ve hu­zurun tüm dünyaya egemen olma­sında insanlığın bir bütün olarak kalkınması gerektiğini belirterek, “İşte bu nedenle artık Türkiye'nin sadece jeopolitik konumundan değil jeostratejik güven adası ol­ma özelliğinden de söz ediyoruz” mesajları verdi.

Erdoğan, "İktidarlarımız döne­minde ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bu yatı­rımların 177 milyar dolarlık kısmı kara yollarına, 64 milyar doları de­mir yollarına, 25 milyar doları ha­va yollarına, 4 milyar doları deniz­ciliğe, 25 milyar doları ise haber­leşme altyapısına harcandı" dedi. Bu yatırımların üretime etkisinin ise 1 trilyon 65 milyar dolara teka­bül ettiğini vurgulayan Cumhur­başkanı, “6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol me­safemiz, 29 bin 742 kilometreye çıktı” ifadelerini kullandı. Erdo­ğan, bölgedeki gerilimlerin, Hür­müz Boğazı'nda, hava sahaların­da çıkan belirsizliklerin; güvenli ulaştırma güzergahlarının ne ka­dar kıymetli olduğunu ortaya çı­kardığını söyledi.