Kalkınmanın formülü hukuk ve hesap verilebilirlikten geçiyor
“Yapısal Reform Zirvesinde” kalkınma, istikrarlı büyüme ve orta gelir tuzağı ile orta demokrasi tuzağından çıkışın, hukuk üstünlüğü ve hesap verilebilirlik ilkelerinin gözetildiği, tam demokratik yapılanmayla gerçekleşebileceği belirtildi.
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