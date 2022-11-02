Kalsın’dan İTO seçimleri için ‘Çatı aday olabilirim’ mesajı

Merve YİĞİTCAN-İSTANBUL

Türkiye’nin en büyük odası İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) 9 Kasım’daki seçimler öncesi başkanlık yarışı giderek kızışıyor. Yeniden aday olan İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile başkanlık için yarışacak olan İTO Meclis Üyesi Murat Kalsın, seçim çalışmalarına yönelik faaliyetlerine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıdaki konuşmasında Türkiye’nin küresel ticaretin merkezi haline gelmesi noktasında İTO’ya önemli görevler düştüğünü dile getiren Kalsın, “İTO seçimleri, ülkemizin 2023 Türkiye’sindeki yolculuğuna denk geliyor. İşte bu nedenle odamıza her zaman olduğundan daha kıymetli bir görev veriyor. Biz, adalet, liyakat ve istişare ile İTO’yu yönetmeye ve güçlü bir ekonomi, güçlü bir Türkiye hedefi için milletimize ve İstanbul iş dünyasına güç katabilmek için İTO yönetimine talip olduk” diye konuştu.

“Üçlü yol haritası hazırladık”

Seçim ofisinde yaptıkları çalışmalarda sivil toplum ve iş dünyası ile istişarelerde bulunduklarını dile getiren Kalsın, ticarette yeni bir bu başarı hikayesi yazmak için 3’lü bir yol haritası hazırladıklarını ifade etti. Bu anlamda KOBİ’lere odakladıklarını dile getiren Kalsın, İTO üyelerinin kurumsal altyapısını güçlendireceklerini, aynı zamanda, KOBİ’lere finansal desteklerle ilgili bilgi alabilecekleri bir merkez kuracaklarını aktardı. İstanbul’un Türkiye ekonomisinin yüzde 31’ini oluşturduğuna dikkat çeken Kalsın, hayata geçirilecek projelerle İstanbul’u ticaretin merkezi haline getireceklerini belirtti. Bunun ancak “Güçlü bir Meclis, Güçlü bir Yönetim” ile başarılabileceğine değinen Kalsın, “Türkiye’deki tüm oda ve borsalar demokratik kurumlardır. Sivil toplumun başarısı her üyesinin ortak sesi, ortak çözüm arayışı ve ortak gücü olmaktan geçer” şeklinde konuştu. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İTO 140’ıncı Yıl Ödül Töreni’nde Şekib Avdagiç’in adaylığına yönelik desteğini açıklamasının sorulması üzerine Kalsın, adaylığını açıklamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iki kere görüştüğünü, çalışmalarına yönelik bilgi verdiğini kaydetti. Kalsın, “Cumhurbaşkanımız bana aday olma demedi, nasıl çalışmalar yaptığımı sordu. Ben çalışmalarımı paylaştım, Cumhurbaşkanımızın ilgilenmesi beni mutlu etti. Biz ailecek kendileriyle tanışıyoruz. Kişisel olarak hiçbir sorunumuz yok. Ben adaylığımı açıkladıktan sonra da Cumhurbaşkanımız ne beni aradı ne de arattı. Cumhurbaşkanımızın gönlünden kimin geçtiğini bilemem ama bizimle ilgili olumsuz olduğunu düşünmedik. Zaten çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bir de İTO seçimlerine kendisini çekmeyi doğru bulmuyorum. Biz yük olmak istemiyoruz yük almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şekib Bey ağabeyimdir, kişisel sorunumuz yok”

Öte yandan Avdagiç ve Kalsın’ın dışında İTO Meclisi için çalışan bir diğer grup da İTO’da Değişim Grubu... Henüz bir başkan adayı açıklamayan grup ile bir ittifak yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine Kalsın, “Çatı aday olmaya, tüm kesimleri kucaklamaya adayım” dedi. Seçim çalışmalarına başlamadan önce eski İTO başkanları Mehmet Yıldırım ve Murat Yalçıntaş ile de istişare ettiğini hatırlatan Kalsın, Avdagiç ile hiçbir kişisel sorunu olmadığını kaydederek, “Şekib Bey bizim başkanımızdır, benim ağabeyimdir. Kişisel hiçbir sorunum yok. Ama İTO’da bir heyecana ihtiyaç vardı. Biz aile büyüklerine diyoruz ki, sancağı sizden almak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bir başkan adayının komitesinden liste çıkarmayı doğru bulmadığını dile getiren Kalsın, bu nedenle Avdagiç’in şirketinin yer aldığı iki komite için liste çıkarmadıklarını sözlerine ekledi.

MÜSİAD yönetimine gönül kırgınlığım var

Bilindiği üzere aynı zamanda MÜSİAD üyesi olan Murat Kalsın, MÜSİAD’da bir dönem başkan yardımcılığı yapmıştı. MÜSİAD’ın açık bir şekilde Avdagiç’i desteklediğinin hatırlatılması üzerine Kalsın, “MÜSİAD yönetimine bir gönül kırgınlığım var. İstişare için kendileriyle görüşmek istedim ama yanıt alamadım. Ancak MÜSİAD Türkiye’nin güzide iş dünyası örgütlerinden biri. Destekçilerimiz arasında MÜSİAD üyeleri de var” diye konuştu.