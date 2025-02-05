Kalyon Güneş halka arzı: Hangi bankalarda var, kaç lot dağıtılacak, katılım endeksine uygun mu?

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş., halka arz süreciyle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzda, bugün başlayan talep toplama süreci 6-7 Şubat tarihlerinde de gerçekleştirilecek.

Halka arz fiyatı 70,30 TL olarak belirlenirken, toplamda 46 milyon 334 bin 639 adet pay dağıtılacak. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 11,26 olarak açıklanırken, toplam halka arz büyüklüğünün 3,2 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.

Kalyon Güneş Teknolojileri halka arzı kaç lot verir?

Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri de kaç lot düşeceği. Olası katılım sayılarına göre bireysel yatırımcı grubu için tahmini dağıtım şu şekilde:

150 bin katılım → 124 Lot (~8.717 TL)

250 bin katılım → 74 Lot (~5.202 TL)

500 bin katılım → 37 Lot (~2.601 TL)

1,1 milyon katılım → 17 Lot (~1.195 TL)

2,2 milyon katılım → 8 Lot (~562 TL)

Kalyon Güneş Teknolojileri halka arzı katılım endeksine uygun mu?

Faiz hassasiyeti olan yatırımcıların sorguladığı konulardan biri de Kalyon Güneş’in katılım endeksine uygunluğu. Yapılan açıklamalara göre şirket, katılım endeksine uygun değil.

Kalyon Güneş Teknolojileri halka arzı hangi bankalarda işlem yapılacak?

Halka arza katılım göstermek isteyen yatırımcılar, talep işlemlerini aracı kurumlar ve bankalar üzerinden gerçekleştirebilecek. Halka arz süreci,

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Bank A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş. (Özel bankacılık şubeleri)

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Bank A.Ş.

QNB Yatırım Menkul Değerler

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ş.

TEB A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş. gibi birçok banka ve aracı kurum üzerinden yapılabilecek.

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. hakkında

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş., Kalyon Holding bünyesinde faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektöründeki en büyük yatırımlarından birine sahip olan şirket, güneş paneli üretimi ve enerji teknolojileri alanında çalışmalar yürütüyor. Özellikle Konya Karapınar GES Projesi ile öne çıkan Kalyon Güneş, Türkiye’nin yerli ve milli enerji dönüşümüne önemli katkılar sağlıyor.