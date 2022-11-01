Kalyon, güneş paneli üretim kapasitesini ikiye katlayacak

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

DÜNYA’nın sorularını cevaplayan Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi, 2023 yılı Şubat ayında devreye alacakları yeni yatırımla birlikte bu alanda Türkiye’nin en büyük üreticisi konumuna geleceklerini belirtirken, yerlilik oranlarının ise yüzde 80’e ulaştığı bilgisini verdi.

Fabrikada temel olarak metalürjik bir taşın yarı iletkene çevrildikten sonra, temiz oda şartlarında elektrik üretebilen bir malzemeye dönüştürdüklerini kaydeden Ersan Tüfekçi, bunu da sahada kullanılabilir panele çevirdiklerini aktardı. Fabrika çatısı altında 100 kişilik bir Ar-Ge ekibi bulunduğunu ifade eden Tüfekçi, daha verimli ve daha teknolojik üretim aşamalarıyla ilgili çalışma yaptıklarını belirtti. Entegre tesisin Türkiye’de ilk ve tek olduğunu ifade eden Tüfekçi, tecrübe birikimlerini bu alanda akademik çalışma yapan enstitülerin bilgileriyle harmanlayıp sektörün yol haritasının çizilmesinde faydalı bir girdi olarak kullanılmasını istediklerini söyledi.

Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nda taraf ülke olması ve 2053 yılı karbon nötr hedefine dikkat çeken Tüfekçi, karbon vergisinin bütün sektörü karbon salımı en az olacak şekilde üretim arayışlarına yönelttiğini aktardı. Yenilenebilir enerjiyi geçişi en hızlı, en ucuz ve en sağlam bir şekilde başarabilen üretici ve ülkelerin önümüzdeki yıllarda daha bağımsız ve güçlü hale geleceğini ifade eden Ersan Tüfekçi, Türkiye’nin özellikle güneşte coğrafi olarak çok şanslı bir konumda bulunduğuna değindi.

Türkiye’nin m2’ye düşen güneş yönünden Almanya’nın üzerinde olmasına rağmen, kurulu gücün Almanya’nın çok altında kaldığının altını çizen Tüfekçi, “Güneşimizi elektriğe dönüştürme ve Türkiye’nin coğrafi konumunu değerlendirme açısından da bu konumumuzu avantaja çevirmek için sektörde de inanılmaz yatırım ve teşvik söz konusu. Bu noktada Türkiye güneş paneli üreten ülkeler sıralamasında 3. sıraya yükseldi” dedi.

Üretimdeki artışın yanı sıra buradaki yerlilik oranının da önemli olduğuna işaret eden Tüfekçi, Kalyon olarak yüzde 80 yerlilik oranını sağlamaktan gurur duyduklarını söyledi. Sektördeki diğer firmaların da yerlilik oranını artıracak çalışma yapması gerektiğini dile getiren Ersan Tüfekçi, ana sanayi ve yan sanayide yerli tedarikçilerin oluşturulması gerektiğini kaydetti.

“Kapasiteyi 2 GW’a çıkıyoruz”

Fabrikada yıllık 1,2 GW kapasiteli güneş paneli üretimi yaptıklarını vurgulayan Tüfekçi, bunu 2023 yılı Şubat ayı itibarıyla 2 GW’a çıkaracak yeni yatırımı devreye alacaklarını vurguladı. Yatırım tamamlandığında bu alanda Türkiye’nin en büyük üreticisi haline geleceklerini söyleyen Tüfekçi, en kritik noktanın hücre olduğunu açıkladı. Kalyon’un yarı iletken hücreyi de kendi bünyesinde ürettiğine değinen Ersan Tüfekçi şöyle konuştu: “Bu alanda teknoloji sürekli değişiyor ve gelişiyor. Bizim organizasyonumuzun her kademesinde üretim süreçlerinin her birisi için kendimizi sürekli güncel tutmamız gerekiyor. Aksi takdirde birkaç yıl sonra en verimli güneş panellerini üreten tesis olmaktan çıkıp kimsenin kullanmadığı teknolojiyi kimsenin talep etmediği panel üreten bir tesis olmuş oluruz.”