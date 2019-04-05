Kamal Huseynov: Tahılda demiryolu lojistiğinin önemi artıyor

05 Nisan 2019

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Tahıl Konferansı KazGrain 2019, 4-5 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bölge ülkelerine yönelik tahıl ürünleri ihracatının ele alındığı konferansta konuşan Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Gulmira İsayeva, Türkiye'ye yılda 445 bin ton tarım ürünü ihraç ettiklerini söyledi. Türkiye’ye ihracatın büyük kısmının un ve buğday olduğunu ifade eden İsayeva, global buğday üretiminde yaşanan azalma nedeniyle Kazak buğdayına dünya genelinde talebin arttığını vurguladı. İsayeva, 2018 yılında Kazakistan'ın 11.6 milyon ton tahıl ürünü ihraç ettiğini belirtti.

Kamal Huseynov: Demiryolu lojistiği büyüyor

Türkiye'nin de yer aldığı 27 ülkeden 300'ü aşkın tahıl üreticisi, sektör temsilcisi ve devlet yetkilisinin katıldığı konferansta konuşan IKAU-BTK Express Grubu Başkanı Kamal Huseynov ise demiryolu lojistiğinin önemine dikkat çekti. Konteyner taşımacılığının avantajlarına vurgu yapan Huseynov, “Tahılların konteynerlerle taşınmasının pek çok avantajı bulunuyor. Mevsim ne olursa olsun konteynerlerin tedarikinin istikrarı, kargo hasarlarının en az düzeyde olması ve güvenlik gibi konular bunların arasında yer alıyor” dedi.

Geniş konteyner filosuna sahip bir firma olarak IKAU-BTK Express Grubu’nun halihazırda Türkiye'deki müşterilerine kapsamlı çözümler sunduklarının altını çizen Kamal Huseynov, tahıl ihracatında demiryolu lojistiğinin ivme kazandığını aktardı. IKAU Grubu’nun, tahıl ürünleri ihracatının Kazakistan’dan konteynerlerle gerçekleştirilmesine yönelik yatırımlarına devam ettiğini ifade eden Huseynov, “Bu taşıma yöntemi, en uygun yöntem olarak kabul ediliyor. Demiryolu lojistiği ile Kazak tahılının dış pazarlara ihracatı daha kolay hale gelmiş oluyor” ifadelerini kaydetti.