Kamış melası ithalatında sınır kapsamı genişledi

İthalat rejimi kararı kapsamında sıfır gümrük vergili ithalatı belirli kullanım alanlarıyla sınırlanan kamış melası ithalatında sınır kapsamı genişletildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, daha önce ekmek, kek, bisküvi, ekmekçilik mamulleri üretimi ve yem sanayinde kullanılması şartıyla sıfır gümrük vergisiyle ithal edilebilen kamış melasında bu sınır genişletildi.

Yeni düzenlemeye göre kamış melası, sayılan nihai ürünlerin yanı sıra kuru maya ve alkollü içki üretiminde kullanılması şartıyla sıfır gümrük vergili olarak ithal edilebilecek.