Kamp karavan sektörü 600 milyon dolara koşuyor

Selenay YAĞCI

Kamp, Karavan ve doğa sporları sektörünün bu yılı 600 milyon doların üzerinde kapatması bekleniyor. Sektörde son 2 yılda üretici sayısı 5 katına çıkarken, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ihracat da 3’e katlandı.

Karavan satışları 5 kat arttı

Türkiye’de ruhsatlı/ plakalı 2021 yılı itibarıyla 220 bin civarında karavan ve motokaravan olduğu tahmin edilirken, bu rakam dünyada ise 15 milyona çıkıyor. Karavanlarda 2021 yılında satış patlaması yaşandı. Üreticiler, yüzde 400 artan karavan satışlarına üreticiler yetişemedi. Bir motokaravan 65 günde üretilirken, Çekme karavanların üretimi 25 güne kadar düşürüldü. 2020 yılında 3 bin karavan ve motokaravan imal edilirken 2021 yılında bu rakam 10 katına çıktı. Üreticiler, şu anda talep fazlalığından dolayı bir karavanın en erken 1 yılda teslim ediliyor.

35 bin Euro'ya dönüşüyor

Fiyatlar hakkında bilgi veren Anadolu Expo Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Haymana, sıfır araç ya da sıfır araç alıp onu karavana yaptırma maliyetinin 30-35 bin Euro olduğunu aktararak, “Sıfır yapılı vaziyette bir karavanın maliyeti ise 100 bin Euro. Tiny houslar da 50 bin Euro’dan başlayıp 250 bin Euro’ya kadar çıkıyor” dedi. Sektörde hem kiralama hem de sanayi tarafında şirketlerin sayısının arttığını söyleyen Haymana, “Bu gelişmeye bağlı olarak karavan kamp alanlarının oluşturuluyor. Özellikle doğal güzelliklerin olduğu bölgelerde bir alt yapı süreci başladı. Hem güvenlik açısından hem artık ailece tatil tercihi olmaya başladığı için alışveriş imkânları olması ve elbette teknolojik destekler gerekliliği nedeniyle karavan rotaları ve kamp alanları tercih ediliyor. Örneğin Karadeniz’de başlayıp, Doğu Anadolu ve Güneydoğu’ya ya da Akdeniz’e uzanan birtakım rotalar oluşturulacak” diye konuştu.

2023 modelleri fuarda tanıtılacak

Kamp karavan sektörü, 21 -25 Eylül tarihleri arasında, Anadolu Expo Fuarcılık tarafından düzenlenen 3. Marmara Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı’nda buluşacak. Üreticilerin 2023 modellerini ilk kez tanıtacağı fuarda karavanlar, çadırlar, tekne ve motor yatların da yer alması planlanıyor. Etkinlikte 200 karavan firması, toplam maliyeti 900 milyon TL’yi bulan 400 markayı, farklı teknolojiler, farklı fiyat aralıkları ve yeni trendlerle Türkiye’de ilk kez görücüye çıkaracak.