"Kamu alacağını istiyor ama kendisi ödemiyor"

11 Eylül 2020

ERAY ŞEN/HATAY

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, özel sektörün kamuya göre daha yüksek borçluluk oranına sahip olmasının, kamunun özel sektöre borcunu ödememesinden kaynaklandığını söyledi. Devletin çok sayıda firmaya, 150 milyar lirayı bulan devreden KDV borcu olduğunu hatırlatan Çinçin, “Kamu firmalardan borcunu ödemesini istiyor ama kendi borcunu ödemiyor. En azından mahsuplaşma yoluna gitsin” dedi.

Başkan Çinçin, DÜNYA’ya yaptığı değerlendirmede, kamunun zaman zaman ‘özel sektörün borçluluk oranının yüksek, kamunun borçluluk oranının düşük’ olduğu yönünde açıklama yaptığına dikkat çekerek, “Özel sektöre borcunu öde o zaman. Böylece özel sektörün de borçluluk oranı düşer. İktidar da, muhalefet de, belediyeler de kimse kendini Türk ekonomisinin dışına atmasın. Özel sektör borçluysa, borçlu olmasının en önemli sebeplerinden biri kamu alacaklarıdır” diye konuştu.

Ağbal döneminde gündemdeydi

Çinçin, 2018 genel seçimlerinden önce Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, şu anda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olan, dönemin Maliye Bakanı Naci Ağbal ile devreden KDV alacaklarının çözümüne yönelik çalışıldığını ancak seçimden sonra ilerleme sağlanamadığını hatırlattı. Çinçin, şöyle devam etti:

“Türkiye’de 150 milyar TL’lik bir devreden KDV alacağı olduğu tespiti vardır. Bunun yaklaşık olarak 70 milyar TL’si iade edilmeyen KDV’dir. Şirketlerin bilançolarında yer alan, yatırım yaparken, mal alırken veya farklı harcamalar yaparken mahsup konusu yapamadıkları KDV’lerin yaklaşık 70 milyar TL’si inşaat sektörünün, 40 milyar TL’si de sanayi sektörünün alacağıdır. Hiç olmazsa günü gelen ödemeler için devletten KDV alacağı olan özel sektör firmaları ile mahsuplaşma yoluna gidilsin. Bu yöntem ekonomiye doping etkisi yaratır. Bunun yanında KDV alacaklarının Kredi Garanti Fonu kefaleti olarak ya da firmaların bankalardan alacağı kredilerde teminat olarak gösterilebilmesi için bir düzenleme yapılabilir. Özellikle pandemi döneminde bu konu büyük önem arz etmektedir.”

Düğün ve organizasyon şirketleri desteğe muhtaç



Özel sektöre kamu ödemelerinin belli disiplin içinde yapılması gerektiğini bildiren Hikmet Çinçin bu konuda ciddi sorunlar yaşandığını kaydetti. Sağlık sektöründe kamu hastanelerine malzeme tedarik eden firmalara çok uzun süre sonra ödeme yapıldığını aktaran Çinçin “Bu süre üniversite hastanelerinde bir buçuk yılı buluyor. Verdiğin malın karşılığını bir buçuk sene sonra alıyorsun. Şehir hastanelerinde sekiz, dokuz ayda ödeniyor. Dokuz ayda hangi ticaret kalır?” ifadesini kullandı. Antakya TSO Başkanı Çinçin, pandemi nedeniyle düğün, organizasyon gibi sektörlerde çalışan firmaların ‘yok olma’ tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını, bu konuda devletin desteğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.