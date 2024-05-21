Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yükseltildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tahsilat genel tebliğine göre, amme alacakları tahsil usulü hakkında kanun kapsamında yıllık yüzde 36 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bugünden itibaren yıllık yüzde 48 olarak belirlendi.

Bugünden itibaren yapılacak başvurulara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 48 oranında tecil faizi uygulanacak.

Daha önce yapılan başvurulara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece başvuru tarihlerinden itibaren yüzde 36 eski tecil faizi oranı uygulanacak.

Tecilin ihlal edilmiş olması ve talep üzerine yeniden tecil yapılması halinde, bugüne kadar eski tecil faizi oranı, bugünden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yüzde 48 tecil faizi oranı uygulanması öngörülüyor.

Öte yandan aynı gazetede yer alan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı yüzde 4 olarak uygulanmakta olan gecikme zammı oranı da yarım puan artırılarak yüzde 4.5'e çıkarıldı.