Kamu alacaklarında gecikme zammı yüzde 2'ye çekildi

02 Ekim 2019

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2 oldu.

Söz konusu oran, yüzde 2,5 olarak uygulanıyordu.

Amme alacakları nedir?

Amme alacağı kelime anlamı olarak kamu alacağı anlamına geliyor. Amme alacakları; Özel idarenin ve belediyelerin alacakları vergiler, resim ve harçlar ile kanunlarında amme alacağı olaral belirtilen alacaklar, kamu hukukundan kaynaklanan alacaklarla yapılan kamu hizmetleri karşılığı elde edilen alacaklara deniyor.

“Amme Alacağı” 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında şu şekilde açıklanıyor:



"Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur."