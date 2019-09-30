"Kamu alımlarında yabancıya nakit, yerliye vade olmamalı"
“Her şeyi üretiriz. Yeter ki kamu, yerliyi tercih etsin ve bu yolla gelişimine yardımcı olsun” diyen OSTİM Başkanı Orhan Aydın, yabancı ürün için anında akreditif açan kamu kurumlarının bu hassasiyeti yerli ürün için de göstermesi gerektiğini söyledi.
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