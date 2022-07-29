Kamu alımlarında yeni dönem 1 Ağustos'ta başlıyor

Kamu alımlarında elektronik ihale (e-ihale) yöntemiyle gerçekleştirilen ihalelerin oranı giderek artarken, kamu alımlarının da bu yöntemle yapılması 1 Ağustos'tan itibaren kademeli geçişlerle zorunlu olacak.

Kamu İhale Kurumundan alınan bilgiye göre, elektronik ihale ile işlemlerinin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, tasarruf oranının artırılması ve bürokrasinin azaltılmasına önemli katkı sağlandı.

E-ihale ile ilgililerin kamu alım sürecine katılımı kolaylaşırken, sürecinin gizlilik ve güvenilirlik ilkeleri temelinde yapılması ön plana çıkarıldı.

Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği Mart 2020'den itibaren e-ihale kullanımında belirgin bir yükseliş yaşandı. Bu kapsamda, COVID-19 salgını döneminde yıllık bazda yüzde 76 artış gerçekleşirken, 2021'de e-ihale kullanım oranı yüzde 46'ya ulaştı. E-ihale yöntemiyle ihalelere teklif verenlerin sayısı yüzde 93 yükselirken, ihale başına ortalama yüzde 5 tasarruf sağlandı.

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelerin elektronik ortamda yapılmasına yönelik 1 Temmuz 2016'da e-teklif alınan beyan usulünün hayata geçirilmesi ile başlayan çalışmalar, e-ihalelere ilişkin parasal limitin kaldırılması ve ihale usullerinin kapsamının genişletilmesi yönündeki uygulamalarla hız kazandı.

Kurum tarafından son dönemde yürütülen çalışmalar kapsamında ihalelerin e-ihale yöntemiyle yapılması, 1 Ağustos'tan itibaren kademeli olarak zorunlu hale gelecek.

Bu çerçevede 1 Ağustos'tan sonra açık ihale usulü ile yapılan ve yaklaşık maliyeti kanunda öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan mal alımlarında 2 milyon 2 bin 17 lira, hizmet alımlarında 3 milyon 336 bin 704,5 lira, yapım işlerinde 73 milyon 407 bin 984,5 liraya kadarki ihalelerin tamamı e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek.

3 Ekim'den sonra da tüm açık ihaleler ile kanunun ilgili maddeleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerin e-ihale yöntemi ile yapılması zorunlu hale gelecek.

Alımlarda e-ihale yönteminin zorunlu hale getirilmesiyle bu kapsamda elde edilen faydaların daha geniş bir kesime yayılması hedefleniyor.

HAVELSAN Diyalog ile ihalelerde görüntülü görüşme

Türk savunma sanayisi bünyesinde yazılım tabanlı çözümler geliştiren HAVELSAN ile Kamu İhale Kurumu arasında imzalanan sözleşme kapsamında da kamu ihale süreçlerinde HAVELSAN Diyalog, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ile ilgili süreçlerde ise "HAVELSAN Drive" ürünleri devreye alındı.

Söz konusu iş birliği sayesinde Kamu İhale Kurumu, çevrim içi ihale süreçlerini "HAVELSAN Diyalog" üzerinden yürütebilecek, ihaleler, görüntülü görüşme yoluyla gerçekleştirilebilecek.

Kamu İhale Kurumunun elektronik ihale dokümanları, "HAVELSAN Drive" üzerinden güvenli şekilde depolanırken, 250 bin kullanıcının bu sisteme entegre edilmesi için çalışmalar yürütülüyor.