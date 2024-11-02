Kamu bankaları bir ayda 4,5 milyar lira borç yapılandırdı

Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası, bir ayda 4,5 milyar lira borç yapılandırdı. 28 Ekim itibarıyla, hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredisi olmak üzere borcu yapılandırılan kişi sayısı 32 bin 599 oldu.

1 yıl içinde başvuru yapılması şart

Borç yapılandırmaya yönelik uygulamaya göre, TCMB, bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırırken, ihtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek.

Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerektiği uygulama kapsamında, her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek ve yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

Dönemsel kart borcu 25 bin lira altında olanlara: Faiz oranı yüzde 3,5

TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı.

1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren oranlara bakıldığında, Türk lirası kredi kartı işlemlerinde dönem borcu 25 bin liranın altında olanlar için azami akdi faiz oranı yüzde 3,5, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,8 oldu. Dönem borcu 25 bin ila 150 bin lira arasında olanlar için bu oranlar sırasıyla yüzde 4,25 ve yüzde 4,55, 150 bin liranın üstündekiler için ise yüzde 4,75 ve 5,05 olarak uygulanacak.

Ayrıca, dönem borcu 150 bin liranın üzerinde olanlar için, borç tutarına bakılmaksızın kurumsal kredi kartlarında da aynı oranlar geçerli olacak.

Yoğun ilgi sürüyor

Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası'ndan edilen bilgilere göre, 28 Ekim itibarıyla, hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredisi olmak üzere borcu yapılandırılan kişi sayısı 32 bin 599 oldu. Toplamda yapılandırılan borç tutarı 4 milyar 433 milyon 966 bin lirayı bulurken, bu süreçte borçlarını yapılandırmak isteyenlerin kamu bankalarına yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.