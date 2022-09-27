Kamu bankaları da Mir'den çıktı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Rusya'nın Mir ödeme sisteminden ayrılma kararı aldı.

Rusya Merkez Bankası'nın Visa ve Mastercard'a alternatif olarak geliştirdiği Mir ödeme sistemi, Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bankası, Denizbank ve Halkbank tarafından kullanılmıştı.

Sistemden ilk olarak özel bankalar İş Bankası ve DenizBank ayrılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen hafta konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirmişlerdi.







