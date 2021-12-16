Kamu bankaları sermaye artırıyor

Bir süredir konuşulan "kamu bankalarının sermaye ihtiyacı" konusunda adım atılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İstanbul'da gerçekleşen ekonomi zirvesinde reel sektörün finansmanı ve kamu bankalarının sermaye ihtiyacı da masaya yatırılan konular arasında yer almıştı.

TL'deki kayıpla sonrasında kamu bankalarının sermaye yapısını ve kredi kapasitesini desteklemek için kamu bankalarında sermaye artışına gidilmesine karar verildi.

DÜNYA'nın da gündeme getirdiği kamu bankalarının sermaye artışına Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı habere göre nihai karar verildi. DÜNYA'nın konuya yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre en az 20 milyar liralık artırım ihtiyacı var. Alınan bilgiye göre; kur seviyesinin telafisi için VakıfBank'a 7 milyar lira, Halkbank'a ise 14 milyar liralık sermaye artışı gerekliliği hesap ediliyor.

Bloomberg’in aldığı bilgiye göre ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, sermaye enjeksiyonun büyüklüğü ve yöntemi konusundaki detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

En son pandemi döneminde kamu bankalarına Varlık Fonu tarafından 21 milyar liralık sermaye artışı yapılmış ve uzmanlar bunun 160 milyar liralık bir kredi olanağı yarattığını dile getirmişti.

Bankacılık hisselerinde yükseliş

Bankacılık endeksinde haber sonrası yükseliş hızlandı. VakıfBank'ta yükseliş yüzde 4'ü Halkbank'ta ise yüzde 3'ü aştı. Bankacılık endeksinde de yükseliş yüzde 3'ü gördü.