Kamu bankalarına sermaye enjektesi şart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. İstanbul'daki kritik ekonomi zirvesi yaklaşık 6 saat sürdü ve toplantının ardından açıklama yapılmadı. Ancak, hem kurdaki seviyelerin hem de yeni ekonomik dönüşümün ele alındığı tahmin edilen toplantıda ticari kredi faizleri de masaya yatırıldığı öğrenildi.

Toplantıda politika faizi yüzde 15 seviyesine inmişken, rotatif ticari kredi faizlerinin yüzde 21-22’e gelmesi, ticari kredi faizlerinin ise ortalama yüzde 20’ye yaklaşmasından duyulan rahatsızlığın ele alındığını belirtti. Kamu bankalarında ise ticari kredi faizleri genelde yüzde 15,75 seviyesinde bulunuyor.

Üretim ve büyüme için kamunun rolü

Öte yandan üretim ve büyüme hedefinde kamu bankalarının reel sektörün finansman ihtiyacında daha fazla rol oynaması da masaya yatırıldı. Ancak yeni bir kredi kampanyası düzenlenebilmesi için kamu bankalarında sermaye artırımı yapılması gerekiyor. En son pandemi döneminde kamu bankalarına Varlık Fonu tarafından 21 milyar liralık sermaye artışı yapılmış ve uzmanlar bunun 160 milyar liralık bir kredi olanağı yarattığını dile getirmişti.

Şu anki kur artışı ve pandemindeki parasal genişleme sonrası sermaye ihtiyacının katlandığı konuşuluyor. Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre üç kamu bankasına en az 60-70 milyar lira seviyesinde sermaye artışı ihtiyacı bulunuyor. Hatta 100 milyar liraya bile çıkabileceği belirtiliyor sermaye artırımının. Nitekim geçen haftalarda Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, katıldığı programda “Sermaye yeterliği anlamında kötü değiliz. Ancak kredi büyümesine daha fazla destek vermek anlamında Hazine ve Maliye Bakanlığı ve hükümetle görüşmelerimiz var” ifadelerine yer vermişti.

Son bir konu ise kredilerin takibi. Son dönemde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) bankalara gönderdiği yazıda krediler ile edinilen kaynakların, kripto varlıklara veya kayıtlı bankacılık/sermaye piyasası sistemi dışına para çıkarılmasına yönelik işlemlerde kullanımının engellenmesi için bankalarca azami hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini belirtmişti. Aynı uyarı kredilerin dövize yönlendirilmesi konusunda da tekrarlanıyor.