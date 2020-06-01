Kamu bankalarından normalleşme atağı

01 Haziran 2020

Koronavirüs salgını sonrası hayatta normalleşmeye kamu bankalarından düşük faizli kredi destek paketi geldi. Ziraat, Halk ve Vakıfbank ortak açıklamasında normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşın finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla dört yeni kredi paketi hayata geçirildiği duyuruldu. Konutta aylık faiz yüzde 0,64’e, taşıtta yüzde 0,49’a, tüketici kredisinde yüzde 0,55’e, tatil kredisinde ise yüzde 0,67’ye çekildi.

Kamu bankalarının paketlerinin ayrıntıları şöyle:

KONUT KREDİSİ

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı ise sınırlandırıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak. Birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman sağlanacak. İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Konut kredisi başvuruları bugünden itibaren şubelere yapılabilecek.

Örnek ödeme tablolarına göre 100 bin liralık kredide 12 ay geri ödemesiz dönem tercih edildiğinde toplam 171 bin 184 lira geri ödenecek. Eşit taksit tercih edilirse geri ödeme 168 bin 709 lira olacak. İkinci el konut için ise 100 bin liralık kredide 12 ay ödemesiz dönemde 183 bin 925 lira, eşit taksitli kredide ise 181 bin 285 lira ödenecek.

TAŞIT KREDİSİ PAKETİ

Taşıt kredisi için iki ayrı paket hazırlandı. Birincisi yerli üretime özel taşıt kredisi. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 – yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

İkinci el taşıt kredilerinde ise yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi kullandırılacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el taşıt kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek. Taşıt kredisi için başvurular 5 Haziran’da başlayacak.

Yine örnek ödeme tablosuna göre binek otomobilde birinci el alımında 50 bin liralık kredi için 67 bin 647 lira geri ödenecek. Ticari araçlarda ise 50 bin liranın geri ödemesi 66 bin 43 lira olacak.

SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİ PAKETİ

Yeniden başlayan hayatı desteklemek için sosyal hayatı destek kredi paketi de iki seçenekli uygulanacak. Firma katkı paylı tüketici kredisinde yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek de amaçlanıyor. Buna göre; yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Anlaşma yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacak. Örnek ödeme tablosuna göre 10 bin lira kredide 6 ay geri ödemesiz dönem artı 6 ay vade seçildiğinde kredi geri ödemesi 10 bin 628 lira olacak. 6 ay ödemesiz dönem ve 54 ay vade seçildiğinde bu rakam 12 bin 316 olacak.

Faturalı tüketici kredisi ise anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alınacak mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amaçlanıyor. Bu seçenekte asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Bu imkanda da 6 ay geri ödemesiz ve 6 ay vade seçeneğinde kredi geri önemesi 10 bin 938 lira olacak.

Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi kapsamında kullandırılan tüm krediler satıcı adına bankalarımızda açılacak hesaba ödenecek. Ve bu paket için de başvurular 5 Haziran’da şubelerde başlayacak.

TATİL DESTEK KREDİ PAKETİ

Turizm sektörünü desteklemek ve vatandaşın rahat tatil yapmasını sağlamak için de iki farklı paket geliştirildi. Birincisi tatil destek tüketici kredisinde kamu bankaları aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin bankalarla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için kredi sağlanacak. Başvuran müşterilere 10 bin TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık yüzde 0,67 oranına denk geliyor. Uygulamaya dahil olacak firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacak.

İkincisi ise tatil destek kredi kartı uygulaması. Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlara tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri sağlanacak. Üye işyeri kampanya anlaşması yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacak. Tatil Destek Kredi Paketine başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak.

40 milyar lira kullandırıldı

Açıklamada kamu bankaları tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisinden yaklaşık 7 milyon vatandaşın yararlandığı belirtildi. Bu kapsamda 40 milyar TL’ye yakın finansman imkanı kullandırıldığı kaydedildi. Söz konusu kredi paketi ile son iki ayda rekor seviyede bireysel kredi kullandırımı yapıldığı vurgulanarak, Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları sona erdiği duyuruldu.