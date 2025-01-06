Kamu binalarında 5 yılda 1,8 milyar liralık enerji tasarrufu

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Ahmet Erdem, 6-10 Ocak tarihleri arasında kutlanan Enerji Verimliliği Haftası'na ilişkin olarak Türkiye'deki enerji verimliliği çalışmalarını değerlendirdi. Erdem, Türkiye genelinde gerçekleştirilen enerji verimliliği uygulamaları sayesinde 2019-2024 yıllarında kamu binalarında toplam 1,8 milyar liralık tasarruf sağlandığını açıkladı.

Bu süreçte, enerji verimliliği bilincinin toplumun tüm kesimlerine yayılması ve bir seferberlik havası oluşturulması amacıyla çok sayıda etkinlik ve yarışma düzenlendiğini belirten Erdem, öğrencilerden üniversitelere, özel sektörden devlet birimlerine kadar geniş bir yelpazede bu konuda farkındalık yaratıldığını ifade etti.

200 milyon dolarlık yatırım

Kamuda enerji verimliliği konusunda önemli bir adım atıldığını hatırlatan Erdem, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu binalarında yüzde 15 enerji tasarrufu hedefinin 2023 sonunda iki katına çıkarıldığını söyledi. "Bu hedef 2030'a kadar en az yüzde 30 olacak şekilde güncellendi. Böylelikle kamu sektörü, enerji verimliliği alanında daha etkin bir dönüşüm sağlayacak" diyen Erdem, 2019-2024 döneminde 1,8 milyar lira tasarruf sağlandığını vurguladı. Ayrıca, Dünya Bankası destekli 'Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi' kapsamında 200 milyon dolarlık bir yatırım yapıldığını kaydetti.

Yeni kamu binalarının daha enerji verimli ve afetlere dayanıklı olacağını belirten Erdem, "2026 itibarıyla 10 bin metrekarenin üzerindeki kamu binalarının Yeşil Sertifika alması zorunlu olacak. Bu sayede yılda 1,5 milyar lira tasarruf sağlanması hedefleniyor" dedi.

Enerji yoğunluğunda yüzde 32'lik iyileşme

Erdem, sektördeki profesyonel sayısının arttığını da dile getirerek, 12 bin 409 kişiye Enerji Yöneticisi sertifikası verildiğini ve bu alanda daha fazla eğitim programı düzenlendiğini açıkladı. Ayrıca, Türkiye'nin enerji yoğunluğunda yüzde 32'lik bir iyileşme sağlandığını belirtti.

Yenilenebilir ısı ve atık ısı potansiyelinin ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyen Erdem, "Türkiye'nin yenilenebilir ısı ve atık ısı potansiyelini ekonomiye kazandıracak bir ısı piyasası oluşturulması için çalışmalar sürüyor. 2025'te Meclis'te görüşülmesi beklenen İklim Değişikliği Kanunu ile emisyon ticaret sisteminin devreye girmesi planlanıyor" dedi.

"2053 net sıfır hedeflerinde önemli rol oynayacak"

Erdem, sürdürülebilir enerji dönüşümü ve enerji verimliliği stratejilerinin Türkiye'nin 2053 net sıfır hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacağını sözlerine ekledi.