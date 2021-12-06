Kamu çalışanlarına maaş düzenlemesi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, asgari ücretin belirlenmesinin ardından kamu görevlilerine ocak maaşına yansıyacak şekilde ek zam yapılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla mutabakat sağlandığını bildirdi.

Memur-Sen Başkanlar Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i Bakanlıkta ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde beraber çalışılmak üzere uzlaşılan ve karara bağlanan ek gösterge düzenlemesi ve sözleşmeliler konusunu görüştüklerini söyledi.

Ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra Bakanlık ile gündeme alacaklarını belirten Yalçın, komisyonu toplayarak çalışmaya başlanması konusunda anlaştıklarını dile getirdi.

Yalçın, sözleşmeliler konusunu da yeni yılın hemen başında gündeme alacaklarını bildirdi. Toplu sözleşmeden sonra ekonomideki hareketlilikten kaynaklı kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğünü ifade eden Yalçın, kamu görevlilerinin alım gücünün bir ek protokolle yükseltilmesi konusundaki beklentilerini de Bakan Bilgin ile paylaştıklarını aktardı.

"Tekil düzenlemeler kamuda çalışma barışını bozar"

Doktorlara verilecek ücretlerin hakları olduğu konusunda tereddüt etmediklerini belirten Yalçın, bunun da sadece tekil olarak bir meslek grubu üzerinden ifade edilmesinin çalışma ve kamu barışı açısından çok sağlıklı olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, "Sosyal ortakların devre dışı bırakıldığı tekil düzenlemeler her zaman kamuda çalışma barışını bozup, işi içinden çıkılmaz hale getirdiği gibi katılımcı demokrasiyi de sosyal paydaşları da toplu sözleşme kültürünü de lağvetmek anlamına gelmektedir." diye konuştu.

Kamu görevlilerine yapılmasını istedikleri ek zamlara ilişkin değerlendirmesinde Yalçın, "Ocak ayındaki maaşlara yansıyacak şekilde bir ek protokol yapma konusunda da mutabakat sağladığımızı söyleyebilirim. Dolayısıyla bunun üzerine, asgari tartışmasından sonra, kamu görevlilerine bir ek protokolle alım gücü düşüklüğünü gidermeye yönelik çalışma için Bakanlıkla bir araya gelmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

"Çeşitli alternatifler ifade ettik"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yalçın, kamu görevlilerine yapılacak ek zammın komisyon çalışmasında belirleneceğini söyledi. Yalçın, "Çeşitli alternatifler ifade ettik. Konfederasyon bazlı iş toplantılarımızı yapacak ve genel makro düzeyde geniş çerçeveyi dikkate alacak şekilde bir çalışma için beklentileri netleştirecek şekilde masaya gelmiş olacağız." şeklinde konuştu.

"Sağlık çalışanlarının üzerine çıkan bir rakam mı yoksa sağlık çalışanlarıyla aynı düzeyde mi olacak?" sorusuna ise Yalçın, "Önce bizim talebimizin karşılık bulması önemliydi. Bu anlamda yaptığımız diplomasi ve görüşmeler bu konuda önemli bir aşamaya geldiğimizi gösteriyor. Onun için bir araya geleceğimiz toplantı öncesi rakamlar boyutuyla da ne olması gerektiği konusunu da yetkili konfederasyon olarak başkanlar kurulumuzda netleştireceğiz. Bu bir görüşme ve mutabakat sağlama görüşmesiydi. Prensip olarak anlaştığımızı görüyorum ama rakamlar boyutuyla da bir uzlaşıyla, müzakereyle bir yere getireceğimizi düşünüyorum." cevabını verdi.

Tüm kamu görevlilerini dikkate alacak şekilde iyileştirmeleri sağlayabilecek ek gösterge ile 3600 talebini karşılayabilecek hakkaniyetli bir düzenin ortaya çıkarılması için çaba gösterdiklerini vurgulayan Yalçın, "Şu an için Çalışma Bakanlığı bir ön çalışma yapmış durumda fakat bunu bir araya geldiğimiz ilk komisyon toplantısında gündeme getirecekler ve onun üzerinden konuşma başlayacaktır." dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş da soru üzerine sağlık çalışanlarının 7-9 Aralık'ta tüm Türkiye'de iş bırakma eylemi kararının geçerli olduğunu bildirdi.