Kamu çalışanlarının 2026 ikramiye takvimi açıklandı

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan işçilerin 2026 yılında alacağı ilave para ödemelerinin tarihleri açıklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, 6772 sayılı Kanun kapsamında bulunan işçilere yapılacak ilave tediye ödemelerinin takvimi kesinleşti.

Ocak ve mart ayında ödemeler yapılacak

Buna göre kamu işçilerine ödenecek ilave tediyenin ilk bölümü 26 Ocak 2026’da, ikinci bölümü ise 16 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.

Maden işletmelerinde yalnızca yer altı işlerinde çalışan işçiler için ise farklı bir ödeme planı uygulanacak. Bu kapsamdaki çalışanların ilave tediye ödemelerinin tamamı 23 Aralık 2026 tarihinde yapılacak.