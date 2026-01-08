Kamu çalışanlarının 2026 ikramiye takvimi açıklandı
Kamu işçilerinin 2026 yılına ilişkin ilave para ödeme takvimi Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile netleşti. Buna göre ödemeler iki taksit halinde Ocak ve Mart aylarında yapılacak, yer altı maden işçilerinin ilave tediye ödemesi ise yıl sonunda tek seferde gerçekleştirilecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan işçilerin 2026 yılında alacağı ilave para ödemelerinin tarihleri açıklandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, 6772 sayılı Kanun kapsamında bulunan işçilere yapılacak ilave tediye ödemelerinin takvimi kesinleşti.
Ocak ve mart ayında ödemeler yapılacak
Buna göre kamu işçilerine ödenecek ilave tediyenin ilk bölümü 26 Ocak 2026’da, ikinci bölümü ise 16 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.
Maden işletmelerinde yalnızca yer altı işlerinde çalışan işçiler için ise farklı bir ödeme planı uygulanacak. Bu kapsamdaki çalışanların ilave tediye ödemelerinin tamamı 23 Aralık 2026 tarihinde yapılacak.