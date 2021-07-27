Kamu destekleri için son hafta

Hüseyin GÖKÇE

Türkiye’nin dış ticarette açık verdiği kritik ürünlerin Türkiye’de üretilerek bu yolla cari açığın azaltılmasını öngören Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programına dahil olan Üretimde Yapısal Dönüşüm Programına başvurular 1 Ağustos’ta sona erecek. Bu kapsamdaki diğer program olan mobilite sektöründe de kesinleşmiş başvurular 31 Temmuz itibarıyla son bulacak. KOSGEB’in zor durumda olup ciro kaybı yaşayan işletmelere 75 bin liraya kadar destek verdiği Hızlı Destek Programı kapsamındaki başvurular ise 6 Ağustos’ta sona erecek.

Kesinleşmiş başvuruların 31 Temmuz’da sona ereceği mobilite sektöründe, toplam 152 ürünün desteklenmesi öngörülüyor. Bu ürünlerde Türkiye 2015-2019 yılları arasında 9.3 milyar dolar dış ticaret açığı vermişti.

Mobilite çağrısında; Otonom veya Yarı-Otonom Konsept Araçlar, Sürücü Destek ve Güvenlik Teknolojileri , İleri Malzeme Teknolojileri, Batarya ve Enerji Yönetim Teknolojileri ile Yeni Nesil İleri Kablosuz ve Mobil Teknolojiler olmak üzere 5 ana başlıkta destek verilecek.

Destek kapsamındaki 152 kalem ürün arasında ise dizel traktör motoru, su türbinleri, sivil hava taşıtları için turbojet, motorlu taşıtlar için soğutucu ve dondurucu cihazlar, yangın söndürme cihazı, sivil hava taşıtları için akümülatör şarj ediciler, lityumlu piller, görüntülü telefon cihazları, demiryolları için sinyalizasyon kumanda cihazları, ambulans (dizel, yarı dizel), kara taşıtları vites kutuları yer alıyor. Üretimde Yapısal Dönüşüm Programı, temel olarak makine sektörüne ait ürünlerin ve tüm sektörler için önemli olabilecek kritik hammaddelerin üretimi öngörüyor. Program kapsamında; harp silahlarına ait mermi ve mühimmat, forklift, kahve makinesi, yürüyen merdiven gibi 149 ürüne, 4 grupta 29 yenilikçi teknoloji alanın kapsamında destek verilecek.

Vergi muafiyeti, faiz-kar payı desteği ve KDV iadesi sağlanıyor

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında yatırımlara, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopaj desteği, faiz ve kâr payı desteği, KDV iadesi, enerji desteği veriliyor. Yatırım Proje Bazlı Destek kapsamına dahil olursa, nitelikli personel desteği, sermaye desteği ve kamu alım garantisi desteği sağlanıyor.

KOSGEB ödemeleri 2024’te başlayacak

KOSGEB’in zor durumda olup ciro kaybı yaşayan işletmelere 75 bin liraya kadar destek verdiği Hızlı Destek Programı kapsamındaki başvurular 6 Ağustos’ta sona erecek. Desteğin geri ödeme süreci, 2024’te başlayacak ve 2025’in sonuna kadar devam edecek. Geri ödeme, 4’er aylık 6 eşit taksitte yapılacak. KOSGEB’in bu desteğinden 2020 ve 2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında bir kuruş dahi gelir kaybı olan işletmeler yararlanabilecek. Gelir kaybı kriterinde 2019 yılı toplamı ile 2020 toplamı yani 12 aylık dönemi dikkate alınacak.