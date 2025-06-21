Kamu hastanelerini güçlendirmek için 740 milyon dolarlık finansman

Hazine ve Maliye Bakan­lığı ile İslam Kalkın­ma Bankası (İKB), İs­tanbul’daki kamu hastanelerine ve deprem bölgesindeki eğitim kurumlarına yönelik yatırım­lar hususunda önemli bir anlaş­maya imza attı. Söz konusu an­laşma kapsamında, İstanbul’da kamu hastanelerinin güçlendi­rilmesi ve yeniden yapımı için İstanbul Proje Koordinasyon Bi­rimine 500 milyon avro finans­man sağlanacak.

Kamuya 3 milyar dolar dış finansman

Ayrıca, Banka tarafından deprem bölgesinde afetlere di­rençli ve kapsayıcı eğitim yatı­rımlarının desteklenmesi ama­cıyla da Milli Eğitim Bakanlı­ğına kullandırılmak üzere 165 milyon dolar finansman kayna­ğı sunulacak. Böylelikle, söz ko­nusu yatırımlar için İslam Kal­kınma Bankasından 740 milyon dolarlık uzun vadede daha uy­gun koşullarda finansman Tür­kiye’ye giriş yapacak.

Yapılan yeni anlaşmayla 2025 yılının başından bu yana kamu sektörüne yaklaşık 3 milyar dolar tutarında dış finansman sağlan­dı. Deprem finansmanı kapsa­mında ise uluslararası kuruluş­lardan kamu sektörüne sağla­nan toplam finansman yaklaşık 6,5 milyar dolar düzeyine ulaştı. Ayrıca, yakın zamanda, İKB’den İller Bankasına, 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş mer­kezli depremler sonrasında kentlerde ortaya çıkan iyileştir­me ve yeniden inşa çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla 150 milyon avro, kent içi ulaşım sek­töründeki projelerin finansmanı amacıyla ise 50 milyon avro tu­tarında olmak üzere toplam 200 milyon avro finansman sağlan­ması planlanıyor.

Uluslararası kuruluşlar Türkiye’ye güveniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sağlanan finansmana ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma perspektifinde çeşitli sektörlerde uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlama çalışmalarımız devam etmektedir. İKB ile imzalanan bu anlaşma, gerek İstanbul’daki kamu hastanelerinin gerekse deprem bölgesindeki eğitim kurumlarının güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bu anlaşmalardan sağlanan finansmanların uzun vadeli ve piyasaya göre daha uygun olması, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye’nin ekonomisine ve programımıza duyduğu güvenin açık bir göstergesidir.”