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Kamu İhale Kurumu 20 personel alacak

Kamu İhale Kurumuna (KİK), Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçlarına göre 20 kamu ihale uzman yardımcısı istihdam edilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kamu İhale Kurumuna (KİK), Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçlarına göre ilanda tabloda belirtilen fakülte mezunların arasından üç gruptan toplam 20  (yirmi) kamu ihale uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Başvurular 18  Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve 29  Ocak 2021 tarihi mesai bitiminde sona erecek olup başvuruların mevcut pandemi nedeniyle elektronik olarak yapılması  esas olup, adayların şahsen veya posta yoluyla yapacağı başvurular da kabul edilecek.

İlan detaylarına ulaşmak için tıklayınız