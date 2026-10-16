Kamu ihalelerinde borç sınırı 10 katına çıktı: Yeni tarih belli oldu

Kamu ihalelerine katılmak isteyen şirketler ve esnaf için önemli bir düzenleme yapıldı. Kamu İhale Kurumu, ihalelerde dikkate alınan kesinleşmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borcu sınırını 5 bin TL'den 50 bin TL'ye yükseltti. 16 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle, kamu ihalelerine katılımda uygulanan borç sınırı 10 katına çıkarıldı. Yeni düzenleme, özellikle düşük tutarlı vergi veya SGK borçları nedeniyle ihalelerden elenme riskiyle karşılaşan küçük ve orta ölçekli işletmeleri ilgilendiriyor.

Vergi ve SGK borcu sınırı 50 bin liraya yükseldi

Kamu İhale Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikle, sosyal güvenlik prim borçlarını düzenleyen 17.3.2'nci madde ile vergi borçlarına ilişkin 17.4.1'inci maddede yer alan parasal sınırlar yeniden belirlendi. Her iki maddede daha önce 5 bin TL olarak uygulanan tutar 50 bin TL'ye çıkarıldı. Böylece kamu ihalelerine katılacak gerçek ve tüzel kişilerin kesinleşmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının değerlendirilmesinde kullanılan eşik önemli ölçüde yükselmiş oldu.

Değişiklik, özellikle sınırlı tutarda vergi veya prim borcu bulunan küçük işletmeler açısından önem taşıyor. Önceki düzenlemede, ilgili hesaplama kapsamında 5 bin TL'yi aşan kesinleşmiş borçlar işletmelerin ihalelere katılmasına engel oluşturabiliyordu. Yeni sınırın uygulanmasıyla, diğer yeterlilik koşullarını karşılayan işletmelerin daha yüksek tutardaki borçları nedeniyle otomatik olarak ihale dışında kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Örneğin, mevzuat kapsamında değerlendirilen 20 bin TL kesinleşmiş vergi borcu bulunan bir şirketin durumu, yeni sınırın geçerli olduğu ihalelerde farklı değerlendirilecek. Daha önce parasal sınırı aşan bu borç, yeni uygulamada 50 bin TL'lik eşik altında kalacak. Bununla birlikte düzenleme, bütün borç türleri için sınırsız bir muafiyet sağlamıyor. Borcun niteliği, kesinleşmiş olup olmadığı, hesaplamaya dahil edilen alacaklar ve mevzuatta belirtilen diğer koşullar önemini koruyor.

Yeni uygulama 15 Kasım'da başlayacak

Tebliğin yürürlük tarihi de belirlendi. 16 Ekim'de yayımlanan düzenleme, yayımından 30 gün sonra, 15 Kasım 2026 tarihinde uygulanmaya başlayacak. Bu tarihe kadar kamu ihalelerinde yürürlükteki mevcut hükümler esas alınmaya devam edecek. Yeni borç sınırı ise düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren ilanı veya yazılı duyurusu yapılan ihaleler için geçerli olacak.

Düzenlemeye eklenen geçici madde, daha önce başlatılan ihale süreçlerinde hangi koşulların uygulanacağını da açıklığa kavuşturuyor. Buna göre 15 Kasım'dan önce ilanı yayımlanan veya yazılı duyurusu yapılan ihalelerde, ilan ya da duyuru tarihinde geçerli olan hükümler uygulanmaya devam edecek. Dolayısıyla tekliflerin değerlendirilmesi yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra yapılsa bile, daha önce duyurulan bir ihalede eski 5 bin TL sınırı geçerli olabilecek.

Bu ayrım, özellikle devam eden ihale süreçlerine katılan işletmeler açısından önem taşıyor. Şirketlerin yalnızca teklif verecekleri veya tekliflerin değerlendirileceği tarihe değil, katılmak istedikleri ihalenin ilk ilan veya yazılı duyuru tarihine de dikkat etmesi gerekiyor. Geçiş hükmüyle, aynı ihale sürecinde farklı borç sınırlarının uygulanmasından kaynaklanabilecek hukuki belirsizliklerin önlenmesi amaçlanıyor.

Borçlar silinmiyor, ödeme yükümlülüğü devam ediyor

Yeni tebliğ, şirketlerin vergi veya sosyal güvenlik prim borçlarını ortadan kaldıran bir düzenleme niteliği taşımıyor. Vergi ve SGK borçlarının ödenmesine ilişkin mevcut yükümlülükler devam ederken yalnızca kamu ihalelerine katılımda kesinleşmiş borçların değerlendirilmesinde kullanılan belirli parasal sınırlar artırılıyor. Dolayısıyla yeni eşik, bir borç affı veya borçların tahsilinden vazgeçilmesi anlamına gelmiyor.

İşletmelerin ihale öncesinde Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarındaki borç durumlarını kontrol etmesi önemini koruyor. Kamu idareleri de tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ilgili mevzuat hükümleri uyarınca borç sorgulamalarını sürdürecek. Borç tutarının yeni sınırın altında kalması, işletmenin ihaleye katılım için aranan diğer koşullardan muaf tutulmasını sağlamayacak.

15 Kasım'da başlayacak uygulamanın, özellikle küçük ölçekli yüklenicilerin kamu alımlarına katılımını kolaylaştırması bekleniyor. Daha önce düşük tutarlı borçları nedeniyle ihale süreçlerinde sorun yaşayan işletmelerin yeni parasal sınırdan yararlanabilmesi, kamu ihalelerine katılan şirket sayısını da etkileyebilir. Ancak düzenlemenin rekabete ve ihale katılımına ne ölçüde yansıyacağı, uygulama başladıktan sonra ortaya çıkacak.