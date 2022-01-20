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Kamu ihalelerinde eşik değerler ile parasal limitler artırıldı

Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında artırıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2021 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 79,89) artırılarak güncellendi.

Tebliğ, 1 Şubat 2022'den itibaren yürürlüğe girecek.

Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:

31 Ocak 2022'ye kadar olan eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)

1 Şubat 2022-31 Ocak 2023 döneminde uygulanacak eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)

Eşik değerler

  

MADDE 8

  

2.225.824

4.004.034

3.709.717

6.673.409

81.614.303

146.815.969

Parasal limitler ve tutarlar

  

MADDE 3 (g)

  

18.619.202

33.494.082

MADDE 13 (b)

  

242.832

436.830

485.689

873.705

4.047.628

7.281.278

MADDE 21 (f)

  

404.732

728.072

MADDE 22 (d)

  

121.405

218.395

40.443

72.752

MADDE 53 (j)/1

  

809.496

1.456.202

MADDE 53 (j)/2

  

1.281.438

2.305.178

7.682

13.819

5.125.768

9.220.744

15.373

27.654

38.443.271

69.155.600

23.060

41.482

30.750

55.316

MADDE 62 (h)

  

449.259

808.172

 

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