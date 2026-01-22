Google Haberler

Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler artırıldı

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki eşik değerler ve parasal limitler, Aralık 2025 Yİ-ÜFE verileri doğrultusunda yüzde 27,67 oranında artırılarak güncellendi.

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 27,67 artırılarak güncellendi.

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2025 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 27,67) artırılarak güncellendi.

Tebliğ, 1 Şubat 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
