Kamu ihalelerinde yeni dönem! Fiyat farkı hesabına 24 yeni endeks eklendi!

Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, mal ve hizmet alımları ile yapım işi sözleşmelerinin fiyat farkı hesaplamalarında, mevcut endekslere ek olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 24 yeni alt endeks kullanılabilecek.

Yeni düzenleme sadece endeks sayısını artırmakla kalmıyor. Aynı zamanda, yapım işi sözleşmelerinde birim fiyatı bulunmayan iş kalemleri için yeni birim fiyat hesaplaması yapılması durumunda fiyat farkı hesabında hangi birim fiyatın esas alınacağına dair de netlik getirildi.

Fiyat farkı hesabının düzeltilmesi mümkün olacak

Kamu İhale Kurumu (KİK) bünyesindeki ihalelerde karşılaşılan bir başka önemli durum da ele alındı. Bir ay içinde birden fazla hak ediş düzenlenmesi ve bu hak edişlere uygulanacak endekslerin henüz belli olmaması halinde, fiyat farkı hesabının bir önceki güncel endeksler kullanılarak yapılmasına imkan tanındı. Ayrıca, uygulama ayına ait ilgili endeksler belli olduğunda, sonraki hak edişlerde fiyat farkı hesabının düzeltilmesi olanağı da sağlandı.

Söz konusu düzenleme 1 Eylül 2025'te yürürlüğe girecek.