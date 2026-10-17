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Kamu ihalelerine katılan isteklilerin "vergi ve prim borcu" limiti yükseltildi

Kamu İhale Kurumunun (KİK) hazırla­dığı, "Kamu İhale Genel Tebliğinde De­ğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kamu ihalelerine katılan isteklilerin "vergi ve prim borcu" limiti yükseltildi

Tebliğle, Kamu İhale Kanunu kapsamında ihaleye katılan aday ve isteklilerin kesinleşmiş vergi ve prim borçla­rının belirlenmesine ilişkin parasal limitler­de güncellemeye gidildi. Buna göre, istekli­lerin "kesinleşmiş sosyal güvenlik prim bor­cu" ile "kesinleşmiş vergi borcu" kapsamında değerlendirilmeyen borç tutarı 5 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. Söz konusu tebliğ hü­kümleri, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Öte yandan Özelleştirme İdaresi Baş­kanlığı (ÖİB), Ankara, İstanbul, Sakarya ve Diyarbakır'da bulunan bazı taşınmazların satışına onay verdi. Konuya ilişkin Cum­hurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Maliye Hazinesi­ne ait Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaat­lı Mahallesi'ndeki 15 bin 492,55 metreka­re taşınmazın, 950 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren En-Ez İnşaat AŞ-SRL İnşaat Limited Şirketi Ortak Girişim Gru­bu'na satılması kararlaştırıldı. Yine Mali­ye Hazinesi adına kayıtlı, Diyarbakır'ın Er­gani ilçesi Şirinevler Mahallesi'ndeki 26 bin 843,84 metrekare taşınmaz ve üzerin­deki yapıların, en yüksek teklifi veren şir­kete satılmasına karar verildi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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