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Kamu ihalelerine koronavirüs düzenlemesi

Koronavirüs sebebiyle yüklenicilerin taahhütlerini yerine getiremediği kamu ihalelerinde sözleşmelerde süre uzatılabilecek veya feshedilebilecek.

Kamu ihalelerine koronavirüs düzenlemesi
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ANKARA(DÜNYA)- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine etkisine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgeye göre, koronavirüs salgını sebebiyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin gezici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkansız hale geldiğine ilişkin başvurular, ihaleye yapan idareye yapılacak.

İdareler, yaptıkları değerlendirmede ortada yükleniciden kaynaklanan bir kusur bulunmaması, yüklenicilerin yükümlülüklerini yerine getirmesinde engel bulunması ve bu engeli ortadan kaldırmaya yüklenicinin gücünün yetmemesi halinde süre uzatımı sağlanabilecek. Veya sözleşme feshedilebilecek.

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