Kamu işçileri toplu sözleşme görüşmelerinde son durum

6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde pazarlık süreci başladı. 700 binden fazla işçinin toplu sözleşme sürecinin bu hafta sonuçlanması beklenirken, işçi tarafını temsil eden Türk-İş ve Hak-İş ortak hareket etme kararı aldı.

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in ortak taleplerini belirlediği görüşmelerde iki konfederasyon hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu.

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili 31 Mayıs'ta başlayan süreçte sona yaklaşıldı.

Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine hükümet, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifiyle karşılık verdi.

İşçi konfederasyonlarının hükümetin teklifini düşük bulup yeni teklif beklentisi üzerine, taraflar arasında geçen hafta tekrar temas kuruldu.