Kamu işçilerine 2025 yılı ilave tediye ödeme tarihleri belirlendi

Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilere 2025 yılında yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihleri belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Buna göre, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 2 Haziran 2025’te, ikinci yarısı ise 17 Aralık 2025’te ödenecek.

Karara ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2025 yılı ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısının ödeme tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı Kurban Bayramı öncesinde 2 Haziran 2025 tarihinde, İkinci yarısı ise 17 Aralık 2025 tarihinde ödenecektir. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun."