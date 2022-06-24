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Kamu işçilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu

Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 4 Temmuz'da, ikinci yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 4 Temmuz'da, ikinci yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.

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