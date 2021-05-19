Kamu işçisi toplu sözleşme pazarlıkları fiilen başlıyor

Mehmet KAYA

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonlarının birlikte hareket etme kararı aldığı, yaklaşık 1 milyon kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmelerde bu hafta içinde bir takvim belirlenmesi bekleniyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak olarak hazırladığı talepler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilecek. Bu aşamadan sonra Bakan ve Konfederasyon başkanlarının katılımıyla bir toplantı yapılması ve bir takvim oluşturulması bekleniyor. TÜRKİŞ’in geleneksel olarak kamu toplu sözleşmelerini yürütmekte kullandığı Koordinasyon Kurulunu oluşturduğu belirtildi. Koordinasyon Kurulu, kamu işçilerinin yoğun olarak bulunduğu sendikalar ile konfederasyon yönetiminin de katılımıyla oluşturuluyor ve diğer sendikalarla ve işyerleriyle iletişimi sağlıyor. Önceki dönemlerden farklı olarak bu dönem TÜRK-İŞ, HAK-İŞ Konfederasyonu ile koordinasyon içinde hareket edecek.

İyileştirmelere öncelik

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in hazırladığı ortak taleplerde, sadece ücret ve sosyal haklara yönelik taleplerin yer almadığı, genel olarak işçi haklarına yönelik iyileştirmelerin de talep edildiği öğrenildi. Bunlar arasında gelir vergisinin daha adil hale getirilmesi, örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması, işçi aleyhine bir model gibi kullanılan esnekleşme ve esnek çalışmanın engellenmesinin de yer aldığı belirtildi.

Toplu sözleşmelerde işçi kanadının ilk görüşmede ana tartışma konusu olacak ücret artış teklifini sunması bekleniyor. Kamu toplu sözleşmelerinde çok sayıda farklı işyeri olduğu için, çıplak ücretlere artış ve iyileştirmeler- yüzdelik artışlar talep ediliyor.

Ne zaman imzalanır?

Kamu toplu sözleşmeleri yasal olarak sendikalar ve kamu işveren sendikaları arasında başladı. Konfederasyonlar ve Bakanlık düzeyinde pazarlık ağırlıklı olarak hukuken devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde uyuşmazlık tutanaklarının tutulduğu dönemde başlatılıyor. Uzlaşma olması halinde çerçeve sözleşmenin Haziran sonu, Temmuz ayı başında imzalanacağı tahmin ediliyor. Bu arada, kamuda işçilerin ardından Ağustos ayında memurların da toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak.