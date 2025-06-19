Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmelerinde hâlâ bir sonuca varılmaması üzerine somut bir eylem programı oluşturdu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve sendika başkanları bugün yaptıkları toplantıda 5 haftalık bir eylem takvimini belirledi.

Türk-İş dün de toplu iş sözleşmelerine ilişkin taleplerini kamuoyuna duyurmak amacıyla Ankara'da yürüyüş gerçekleştirerek düşük zam teklifini protesto etmişti.

5 haftalık eylem takvimi belli oldu

Ankara'da gerçekleştirilen toplantı sonucunda 5 haftalık bir eylem takvimi belli oldu.

Her hafta uygulanacak eylem takvimi şu şekilde:

1. Hafta: Sabah mesai başlangıcında iş yerinin 500 metre yakınında buluşulacak, ardından iş yeri kapısı önünde basın açıklaması yapılacak.

2. Hafta: İşbaşı yapıldıktan sonra iki saatlik oturma eylemi ya da yarım gün iş bırakma eylemi yapılacak.

3. Hafta: Mesai bitiminde iş yerini terk etmeme eylemi uygulanacak ve sabaha kadar sürdürülecek.

4. Hafta: 81 ilde AKP il binaları önünde kitlesel basın açıklamaları yapılacak.

5. Hafta: Bir günlük işe gelmeme (İş bırakma) eylemi gerçekleştirilecek.

İşçilerin talepleri neler?

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamadı.

Türk-İş ve Hak-İş'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na açıklamıştı.

İşçiler, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyor.

Hükümetin kamu işçisine zam teklifi ne?

13 Haziran'da işveren tarafı (TÜHİS) ilk teklifini vermek üzere işçi tarafını toplantıya çağırmış, bu toplantıda resmi olmayan teklifini açıklamıştı.

İşveren tarafını temsil eden TÜHİS'in teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 oldu.

2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam teklifi sundu.

Türk-İş ve Hak-İş bu teklifin kabul edilemez olduğunu ve ikinci teklifi beklediklerini söylemişti.