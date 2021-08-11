Kamu işçisine kümülatif yüzde 34,62 zam

ANKARA - DÜNYA

Yaklaşık 700 bin kamuda çalışan işçiyi kapsayan toplu sözleşme süreci tamamlandı. Türk-İş ve Hak-İş Konfederasyonları ile kamu tarafı çerçeve protokolü imzaladı. İmza töreni ve uzlaşma açıklaması Türk-İş’te yapıldı. Böylece ilk kez bir kamu toplu sözleşmesinin açıklaması işçi tarafında yapılmış oldu. İmza töreni ve açıklamasına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve yönetim kurulu üyeleri, Hak-İş Başkanvekili Osman Yıldız, kamu işveren sendikası TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek katıldı.

İşte ücret artışları

Kamu toplu sözleşmelerinde çerçeve protokolle varılan uzlaşmayı Bakan Vedat Bilgin açıkladı. Uzlaşmanın temel unsurları şöyle:

-Seyyanen yapılan ücret iyileştirmeleri üzerine gelmek kaydıyla, birinci yıl birinci altı ay için yüzde 12, ikinci altı ay ve ikinci yıl 6 aylık dönemlerinin her biri için yüzde 5+enflasyon farkı artışı uygulanacak.

-Sosyal hakların tamamına da aynı oranda artış yapılacak.

-Ortalamada bütün işçiler için 284,2 TL ücret iyileştirmesi yapılacak. Bunun üzerine birinci altı ay zammı yapılacak.

-İlk kez bu toplu sözleşmede “hizmet zammı” adı altında çalışma süresine göre ücret artışı sağlandı. Ortalama olarak bu hizmet zammı tutarı 105 TL olarak hesaplandı.

-Böylece, ortalama olarak işçilerin birinci yıldaki kümülatif ücret artışı yüzde 27,17 TL olarak hesaplandı.

Düşük ücretliler için iyileştirme ve ikramiye düzenlemesi

Başta taşeron işverenlerde çalışırken kadroya alınanlar olmak üzere, düşük ücretli olanlara yönelik iyileştirme daha yüksek oranlı belirlendi. Buna göre;

-Aylık ücreti 3577,5 TL olan düşük ücretli işçiler için 500 TL iyileştirme yapılacak. Bu artı üzerine ücret artışları getirilecek. Düşük ücretliler için ayrıca 21 TL ortalama hizmet zammı gerçekleştirilecek. Düşük ücretliler için kümülatif ücret artışı yüzde 34,62 olarak açıklandı.

-Taşerondan kadroya alınan işçiler için ikramiyeler de düzeltildi. İlk yıl için 30 gün, ikinci yıl için 40 gün ikramiye alması sağlandı.

Öte yandan, zamların Ocak ayından geçerli olarak uygulanacağı bildirildi. Protokolde, zam farklarının “en kısa sürede ödenmesi” hükmü konuldu. Türk-İş Başkanı Atalay, Bakan Bilgin’den farkların bekletilmeden ödenmesi için girişimde bulunmasını talep etti.

