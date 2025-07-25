Kamu işçisinin zam oranında kriz derinleşiyor: Hükümet teklifi geri mi çekti?

Yıl başından bu yana zam oranını bekleyen kamu işçisi için geçen hafta hükümet teklifini açıklamıştı. Buna göre kamu işçisi için zam oranı ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için de gerçekleşen enflasyon oranına göre belirlenmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu haftayı işaret ederek, genel artışların yanı sıra sendikalarla işçilerin ekonomik ve sosyal haklarını artıracak müzakerelere devam edeceklerini açıklamış, "TÜHİS ile sendikalarımızla bir araya gelerek kamu çerçeve protokolünü inşallah sizlerle birlikte kaleme almaya başlayacağız” demişti.

Hükümetin teklifi geri çektiği iddiası

Ancak, CNBC-e'den Hazal Ateş'in haberine göre hafta başından bu yana taraflar arasında bir yol alınamadığı gibi dün de kulislerde hükümetin teklifi geri çektiği konuşuldu.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise hükümetin teklifi geri çektiğine yönelik gelen resmi bir bilgi olmadığını ifade ederek, "Devletin bakanına güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz. Devlet sözünden vazgeçer mi, geçmemeli. Verilen sözün peşindeyiz. Şu anda gelen bir şey yok” dedi.

İşçiler greve hazırlanıyor

Öte yandan sözleşme süresi dolan iş yerlerinde işçiler greve hazırlanıyor. Eti Maden'in ardından Zonguldak Maden de grev pankartı iş yerlerine asılırken Yol-İş'in de hafta başında grev ilanı asacağını belirten Ağar, “50 gün süresi var. Son güne gelindiğinde işverene bildireceğiz. Biz geri adım atmayız. Canımız sıkkın, uzun zamandır toplu sözleşme yapıyorum. Bu kadar belirsizlik olur mu? Pazartesi günü Başkanlar Kurulu toplanacak. Kararımızı vereceğiz" diye konuştu.