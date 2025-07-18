600 bin kamu işçisini (4-D) ilgilendiren ‘Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’ görüşmeleri kapsamında kritik gün bugün.

Hükümet üçüncü teklifi bugün saat 11.00’da yapılacak.

Hükümet ilk teklifte 2025’in ilk 6 aylı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 zam teklifinde bulunmuştu.

Bu teklif Hak-İş ve Türk-İş tarafından kabul görmezden hükümet kanadı teklifi revize etti. İkinci teklifte ise 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için ise yüzde 10 artış önerildi.

Fakat kamu işçisi bu teklifi de reddedince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üçüncü teklifin yapılacağını açıklamıştı.

NTV’nin haberinde; üçüncü teklifte, 2025’in ilk yarısı için zam oranının yüzde 22’ye çıkarılacağı iddia edildi.