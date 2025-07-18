Kamu işçisinin zam teklifi belli oluyor! İşte 600 bin işçinin merakla beklediği muhtemel oran...
Kamu işçisinin toplu sözleşme zammı için tarih ve saat belli oldu. Hükümet, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi için üçüncü zam teklifini bugün 11.00'de açıklayacak. 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 15 ve 17 olarak gelen ilk iki teklif kabul görmedi. Ekonomi Yönetimi'nin bugün açıklayacağı zam oranının ise yüzde 22 olabileceği ifade ediliyor.
600 bin kamu işçisini (4-D) ilgilendiren ‘Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’ görüşmeleri kapsamında kritik gün bugün.
Hükümet üçüncü teklifi bugün saat 11.00’da yapılacak.
Hükümet ilk teklifte 2025’in ilk 6 aylı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 zam teklifinde bulunmuştu.
Bu teklif Hak-İş ve Türk-İş tarafından kabul görmezden hükümet kanadı teklifi revize etti. İkinci teklifte ise 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için ise yüzde 10 artış önerildi.
Fakat kamu işçisi bu teklifi de reddedince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üçüncü teklifin yapılacağını açıklamıştı.
NTV’nin haberinde; üçüncü teklifte, 2025’in ilk yarısı için zam oranının yüzde 22’ye çıkarılacağı iddia edildi.