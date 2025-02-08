Kamu muhasebatında 2025 yılı parasal sınırları açıklandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılında kamu muhasebatında geçerli olacak parasal sınırları ve alındı birim fiyatlarını belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliği ile kasadan yapılacak ödemeler, harcama yetkilisi mutemedi avansları ve özel bütçeli idarelerin ödeme limitleri yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre, kasadan yapılacak ödemeler 10 bin lira ile 160 bin lira arasında olacak, harcama yetkilisi mutemedi avans sınırları ise 6 bin 300 lira ile 4 milyon 718 bin lira arasında değişecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu muhasebatında 2025 yılında uygulanacak parasal sınırları ve alındı birim fiyatlarını belirledi. Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni tebliğ kapsamında kasa, muhasebe yetkilisi mutemedi ve ön ödeme işlemleri gibi kamu muhasebesine dair önemli konular yeniden düzenlendi.
Kasadan yapılacak ödemelerde yeni limitler
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği gereğince kamu kurumlarının kasalarından yapılacak nakit ödeme tutarı en az 10 bin lira, en fazla 160 bin lira olarak belirlendi.
Harcamalarda kullanılacak avans limitleri ise şu şekilde güncellendi:
* Harcama yetkilisi mutemedi avans sınırları: 6 bin 300 lira ile 4 milyon 718 bin lira
* Özel bütçeli idareler için avans sınırları: 12 bin 300 lira ile 8 milyon 807 bin lira
* Alındı Birim Fiyatları 4,5 TL’den Başlıyor
Tebliğ ile birlikte kamu kurumlarının kullanacağı belgelerin alındı birim fiyatları da güncellendi. Buna göre, belgenin türüne göre alındı fiyatları 4,5 lira ile 280 lira arasında değişiklik gösterecek.
2025 yılı boyunca kamu muhasebatında geçerli olacak bu parasal sınırlar, ilgili kurumlar tarafından uygulanacak ve gerektiğinde Maliye Bakanlığı tarafından güncellenebilecek.