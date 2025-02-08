Kamu muhasebatında 2025 yılı parasal sınırları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu muhasebatında 2025 yılında uygulanacak parasal sınırları ve alındı birim fiyatlarını belirledi. Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tebliğ kapsamında kasa, muhasebe yetkilisi mutemedi ve ön ödeme işlemleri gibi kamu muhasebesine dair önemli konular yeniden düzenlendi.

Kasadan yapılacak ödemelerde yeni limitler

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği gereğince kamu kurumlarının kasalarından yapılacak nakit ödeme tutarı en az 10 bin lira, en fazla 160 bin lira olarak belirlendi.

Harcamalarda kullanılacak avans limitleri ise şu şekilde güncellendi:

* Harcama yetkilisi mutemedi avans sınırları: 6 bin 300 lira ile 4 milyon 718 bin lira

* Özel bütçeli idareler için avans sınırları: 12 bin 300 lira ile 8 milyon 807 bin lira

* Alındı Birim Fiyatları 4,5 TL’den Başlıyor

Tebliğ ile birlikte kamu kurumlarının kullanacağı belgelerin alındı birim fiyatları da güncellendi. Buna göre, belgenin türüne göre alındı fiyatları 4,5 lira ile 280 lira arasında değişiklik gösterecek.

2025 yılı boyunca kamu muhasebatında geçerli olacak bu parasal sınırlar, ilgili kurumlar tarafından uygulanacak ve gerektiğinde Maliye Bakanlığı tarafından güncellenebilecek.