Kamu müteahhitleri reel fiyat farkı istiyor

Müteahhitler, TBMM gündeminde olan “Kamu müteahhitlerine fiyat farkı verilmesi”ne yönelik düzenlemede, yer alan yüzde 5-10’luk oranı yetersiz buldu. Firmalar, sürecin yürümesi için reel oranda fiyat farkı verilmesini istedi.

Düzenleyeme ilişkin açıklamalarda bulunan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, şunları kaydetti: “TBMM plan ve bütçe komisyonu gündemine gelen müteahhitlik sektörünün mağduriyetlerini giderecek sözde teklif metninde maalesef sektörün mağduriyeti ve fiyat farkı taleplerinin yüzde 10’ununu bile karşılamamakta. Önerge Teklif metni Sadece 01/07/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında yapılan hak edişlere yönelik fiyat farkı verilmesini içermektedir ‘işin devamını’ kapsamamaktadır. Örneğin; 10 milyonluk bir işin üstte verilen tarih dilimi arasında yüzde 10’luk yapılan kısmına yüzde 50’lik dahi fiyat farkı verilse totaldeki bedelin yüzde 5’ine tekamül etmekte. Dolayısıyla yüzde 200’e yakın girdi maliyetlerini yüzde 5-10 gibi bir fiyat farkı oranıyla kurtarmak mümkün değildir. Bu teklif bu haliyle ve bu şartlarda yasalaşırsa kamu müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren 80 bine yakın firmanın 40-50 bine yakınını zor durumda kalacak.”

"600-700 bin kişi işsiz kalabilir"

“Bu durumda firmaların kendi öz finansman kaynaklarını tüketerek belki işleri bitireceğini ancak, kendi öz kaynakları olmayan geriye kalan 30-40 bin civarı firma batmakla yüzleşerek en az 60-70 bin alt tedarikçi firmayı da mağdur ederek batmasına ve 600-700 bin kişinin de işsiz kalmasına sebep olacak” diyen Tellioğlu, “Talep ettiğimiz makul fiyat farkı ortalama totalde 100 birim ise bu rakam karşılanmadığı zaman, batan müteahhittin bitiremediği işlerin yeniden ihale edilmesi son derece zor olacağı gibi ihale edilse bile yeni güncel maliyetlerle 2-3 katına ihale edileceğinden “ kamu çok daha büyük oranda zarar edecek.” dedi.

Tellioğlu, devamında şunları söyledi: “Bu nedenle gerek yüklenici, gerek kamu menfaati açısından 01.01.2021 tarihi baz alınarak işin bitimine kadar reel oranda ‘fiyat farkı’ verilerek işlerin bitirilmesi sağlanmalı. Reel piyasa fiyatlarına uygun fiyat farkı ödenmesine rağmen finansal ve teknik olarak devam etmesi mümkün olmayan işler için cezasız ‘tasfiye hakkı’ tanınması ve teminatların iade edilmesi gerekir.”