"Kamu özel işbirliği ile savunmada milli sinerji oluşur"

12 Kasım 2019

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Askeri Fabrikalar Eski Genel Müdürü Murat Akkaya, yapımı için BMC ile anlaşılan Altay Tankı’nı da örnek göstererek, kamu özel sektör işbirlikleri ile Türkiye’nin savunma sanayinde milli sinerji oluşturulabileceğini söyledi.

Askeri fabrikalarda uygulanabilecek işbirliği modeline yönelik Dünya'ya konuşan Akkaya, “Savunma sanayinde küresel rekabet gücümüzü geliştirmenin gerekliliği olarak 'İş Yükü Paylaşımı – Birlikte Üretim Modeli' olmak zorunda” dedi.

Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sonra kuruldu ve 27 askeri fabrika buraya bağlandı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde ise Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ. (ASFAT) kuruldu. Murat Akkaya, kamu özel işbirliğinin tesis edilmesi amacıyla kurulan ASFAT'ın kuruluşunda rol aldı. Akkaya, ASFAT'ın koordinesinde yapılacak kamu özel işbirlikleri ile Türkiye'nin savunma sanayinde önemli atılımlar yapabileceğini, ayrıca yurtiçinde de rekabet gücünün artması adına yapılacak işbirliklerinde farklı şehirlere ve askeri fabrikalara da görev verilmesi gerektiğini kaydetti.

Akkaya, “Savunma sanayinde küresel rekabet gücümüzü geliştirmek için İş Yükü Paylaşımı Birlikte Üretim Modeli'ni kullanmak zorundayız. Yurtdışında Kamu Özel Sektör İşbirliği Modeli'nin başarıyla uygulandığı örnekler var. Bunlardan İş Yükü Paylaşımı Modeli ülkemizde askeri fabrikalarda proje bazlı olarak uygulanabilir. Özel sektörün dinamizmi askeri fabrikalarımızın yetenekleri ile buluşturularak milli sinerji yaratılabilir. Kamu ve özel sektörün bu birlikte üretim modeli ile devletin fabrika altyapısı ve nitelikli iş gücü kullanılarak zamandan ve ürün maliyetlerinden tasarruf sağlanır. Özel sektörün projelerdeki riskleri minimize edilir. Küresel bazda rekabet ve kritik teknolojiye ulaşmada devlet desteği avantaj sağlar. Son zamanlarda yaşanan askeri fabrikalar satılıyor mu, özelleştiriliyor mu algısının da önüne geçilmiş olur” dedi.

“Askeri fabrikalardaki altyapı iyi değerlendirilmeli”

Türkiye'nin ilk yerli ana muharebe tankı olması beklenen Altay Tankı'nın seri üretimi için Sakarya Arifiye'de Tank Palet Fabrikası olarak bilinen 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü 25 yıllığına BMC'ye kiralanmıştı.

BMC tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayı hatırlatarak Altay Tankı hakkında da konuşan Murat Akkaya, “Geçtiğimiz günlerde BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak’ın Milli Muhabere Tankımız Altay’ın ancak 24 ay sonra TSK tarafından kullanılabileceğini dile getirmesi ile anladık ki, savunma sanayine yönelik yapılacak üretimler tek başına özel sektörün altından kalkabileceği işler değil. Türkiye’deki tüm askeri fabrikaları birbiri ile entegre bir çalışma sistemine dahil edebiliriz. Askeri fabrikalarımızda çok güçlü ekiplerimiz var. Bugün Kayseri'de Ana Tamir, Hava İkmal, Sakarya'da Tank Palet Fabrikası olarak bilinen askeri fabrikalarımız ülkenin gelişiminde bir temel teşkil ediyor ve bir okul, bir kültür olarak tarihi bir birikim sunuyorlar.

Bu altyapıyı iyi değerlendirebilirsek Türkiye'de çok önemli başarılara imza atabiliriz. Özel sektör ile riskleri paylaşmak en doğrusu. Biz sadece bilgi birikimi ve tecrübenin devlette kalacağı şekilde bir kamu özel sektör işbirliği yapısını önemsiyoruz. Eğer bu işbirliği yapısı sağlıklı bir şekilde tesis edilirse Türkiye savunma sanayinde önemli başarı hikayeleri yazabilir ve küresel rekabette güçlü hale gelir” ifadelerini kullandı.