Kamu personel sistemi masaya yatırılıyor: Tarih belli oldu

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Çalışma hayatı ve kamu personel sistemine ilişkin iki önemli toplantı ekim ayında gerçekleştirilecek. Üçlü Danışma Kurulu 6 Ekim'de, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) ise 8 Ekim'de toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık edeceği Üçlü Danışma Kurulu, "Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri" gündemiyle bir araya gelecek.

Toplantıya işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) katılacak. Görüşmelerde çalışma hayatındaki değişen koşullarla birlikte ortaya çıkan yeni çalışma yöntemleri değerlendirilecek.

Kamu personel sistemi için 8 Ekim tarihi

Kamu Personeli Danışma Kurulu ise 8 Ekim'de Bakan Işıkhan başkanlığında toplanacak.

"Kamu Personel Sistemine İlişkin Düzenleme İhtiyacı Bulunan Hususlar" gündemiyle yapılacak toplantıda, kamu personel sisteminde değişiklik ihtiyacı bulunan konular ele alınacak.

KPDK son olarak 22 Nisan'da toplanmış ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun güncel çalışma koşulları çerçevesinde gözden geçirilmesini görüşmüştü.

Üçlü Danışma Kurulu'nun son toplantısı ise 9 Ekim 2025'te "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle gerçekleştirilmişti.