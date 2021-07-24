Kamu toplu sözleşmelerinde pazarlık bekleniyor

Mehmet KAYA

Kamu kurum ve kuruluşlar ile KİT’lerde çalışan işçileri kapsayan toplu sözleşmelerinde işçi tarafı yeni teklif bekliyor. Bayram öncesi işverenin verdiği teklifi reddeden işçi kanadı, yeni bir pazarlık süreci başlatılması beklentisini iletmiş ve işveren kanadı da buna sıcak bakmıştı. Kamu toplu sözleşmelerinde çoğu hukuki süreç grev kararı almaya doğru gidiyor.

Kamu tarafı bayram öncesi düşük ücretlere seyyanen 100 TL ve 60 TL zam önermiş, birinci yıl birinci altı ay için yüzde 9, ikinci altı ay için yüzde 5 zam teklif etmişti. İkinci yıl zamları ile düşük ücretlilere iyileştirme yönünde herhangi bir teklif sunmamıştı.

İşçi kanadı kamunun teklifini reddettiğini daha önce açıklamıştı. Teklifin oransal olarak düşüklüğü yanında, ücret dengesizliğini artırıcı ve çalışma barışı bozucu etkisi olduğu, öteyandan asgari ücrette gelecek yıldaki olası artışla hükümetin teklif ettiği taban ücretin asgari ücretin de altında kalması gibi bir durumun ortaya çıkabileceği de red gerekçeleri arasında yer almıştı. İşçi kanadı 700 bin kamu işçisinin yarısının çok düşük ücretlerle çalıştığını hatırlatarak, bütün kamu işçilerinin durumlarının iyileştirildiği bir ücret dağılımı talep ediyor. İşçi kanadı, özellikle düşük ücretliler için ücret iyileştirme ve taban ücret artışlarının önemli kriter olduğunu, iş barışı için buna ihtiyaç bulunduğunu toplu sözleşme başlangıcında taleplerini açıkladığı dönemde vurgulamıştı.

İşçi kanadı, hükümet teklifinin bayram öncesi bir teklif sunulması, pazarlığa giriş olarak nitelemiş ve görüşmelerin bu temel üzerinden yürütülemeyeceğini açıklamıştı. Bu nedenle “tartışmaya değer” yeni bir teklif beklediklerini açıklamıştı. Görüşmelerin kurban bayramı sonrasında tekrar başlayacağı vurgulandı. İşçi kesiminin yeni bir teklif olmadan müzakere etmeme kararında olduğu bildiriliyor.

Kamu toplu sözleşmeleri, kamuda işçi statüsünde çalışan sendikalı işçi sayısındaki azalıştan dolayı önceki dönemlerde ekonomik olarak etkisi azalmıştı. Ancak taşeron olarak kadroya alınan işçiler, kamu işçi sayısındaki artış nedeniyle sözleşmeye muhatap işçi sayısı 700 binli sayılara ulaştı. Ayrıca, geçiş dönemi tamamlandığı için teşarondan kadroya alınan işçiler ilk kez toplu sözleşme yapacaklar ve bu kesimde geçiş sürecinde ücret artışları çok sınırlı tutulduğu için ciddi gelir farkı oluşmuşdurumda.

Konfederasyonlar ortak hareket ediyor

Önceki yıllardan farklı olarak bu dönemde Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları birlikte hareket etme ve teklif oluşturma kararı almış ve sunulan ilk talep her iki konfederasyonun ortak talebi olarak sunulmuştu. Buna göre en düşük ücretin (brüt) 4 bin 800 TL’ye yükseltilmesi, 1. yıl ilk altı ay yüzde 20, takip eden diğer altı aylar ise enflasyon oranı ve üzerine 3 puan refah payı talebi iletilmişti.

Hükümet, kamu işçilerine yönelik toplu görüşme yanında, Ağustos ayından itibaren memur sendikalarıyla da toplu sözleşme pazarlığına oturacak.