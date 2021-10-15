Kamu ve özel sektör menşe uygulamaları toplantısında buluştu

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK), Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Kızılkaya Gümrük Müşavirliği ile birlikte Gümrüklerde Menşe Uygulamaları konulu bir workshop düzenledi.

Önceki hafta sonu İzmir Şubesi’nin 10. kuruluş yılını çok sayıda üyesinin katılımı ile kutlayan AHK, bu kez camiasını gümrük ve dış ticaret konusunda bir bilgilendirme toplantısı ile buluşturdu.

Gümrükler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hakan Atay ve sektörde 43 yıldır hizmet veren Kizilkaya Gümrük Müşavirliğinden Timuçin Çölaşan ve Murat Şahin’in konuşmacı olarak katıldığı toplantının konusu menşe uygulamaları idi.

Menşe kuralları, dış ticarette kritik bir konu olarak kabul ediliyor. Son aylarda bazı sektörde önceki yıllarda yapılan ithalat için istenen menşe şehadetnamesi pek çok firma için zorluklara neden olmuş ve bazı firmalar yüklü miktarda ceza ile karşı karşıya kalmıştı.