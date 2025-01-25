'Kamu' yerli ödeme sistemi TROY'a geçti: EKK, TROY için yeni yol haritası gündemiyle toplandı

Türkiye’nin yerli ödeme sistemi TROY’un kullanımını artırmak için geçtiğimiz hafta önemli bir karar alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile kamu bankaları ve kamu kurumlarının tüm ödeme işlemlerinde TROY altyapısına geçiş yapılması zorunlu hale getirilmişti.

Buna göre, emekli maaş ödemeleri, kredi ve burs ödemeleri, sosyal yardımlar gibi tüm kamu kaynaklı işlemler artık TROY ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Yeni yol haritası belirlendi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Türkiye’nin Ödeme Yöntemi (TROY) ile ilgili alınan kararları değerlendirmek ve uygulanacak stratejileri belirlemek için dün bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, ekonomiyi güçlendirmek adına izlenecek yapısal reformlar, enflasyonla mücadele ve kapsayıcı büyüme için alınacak önlemler masaya yatırıldı.

EKK’dan yapılan açıklamada, “TROY’un yaygınlaştırılması için tüm kurumlarımız iş birliği içinde hareket edecek. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, daha adil bir gelir dağılımı ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

Ekonomiye yerel katkı

TROY kart, Ekim 2023 itibarıyla 55 banka ve elektronik para kuruluşu üyesiyle yurt içinde tüm ATM, POS ve e-ticaret işlemlerinde kullanılabiliyor. TROY ödeme sisteminin yaygınlaştırılmasıyla ekonomide yerelleşme, finansal altyapının güçlendirilmesi ve uluslararası sistemlere bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Yetkililer, bu adımın Türkiye’nin finansal özerkliği açısından stratejik bir önem taşıdığına dikkat çekiyor.

TROY nedir?

TROY (Türkiye’nin Ödeme Yöntemi), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve 10 banka tarafından 2015 yılında oluşturulan yerli bir ödeme sistemi olarak hizmet veriyor. TROY’un kuruluş amacı, Türkiye’deki ekonomik harcamaların, yabancı ödeme sağlayıcılarına komisyon ödenmeden, yalnızca yerel sunucular üzerinde işlenmesini sağlamak.